Aile hekimlerine kronik hastalıklar izlemi eğitim verildi

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü tarafından aile hekimlerine yönelik 'Kronik Hastalıklar İzlemi' eğitimi verildi.

İl Sağlık Müdürlüğünce, bulaşıcı olmayan hastalıklar, risk faktörlerinin önlenmesi ve kontrolü çalışmaları kapsamında aile hekimlerine yönelik 'Kronik Hastalıklar İzlemi' eğitimi yapıldı.

Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, aile hekimlerine eğitim veren Sorgun İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Parlak ve Musabeyli Aile Hekimi Dr. Mehmet Doğan'a teşekkür ederek,"Ülkemizde standart ve nitelikli hizmet sunumunun sağlanması amacıyla aile hekimlerinekronik hastalıklar sürecinin doğru yürütülmesine yönelik eğitimler başlamış bulunmaktadır. Kronik hastalıklarda takip sistemi, izlenmesi gereken algoritmalar anlatılmıştır. Kronik hastalıklarda en önemli durulacak nokta düzenli takip edilmesidir. Bu takip sorumluluğu hasta ve hekim ilişkisine dayanmaktadır. Örneğin şekeri olan bir hasta da kronik hastalığa sahip bir bireydir. Düzenli olarak hekime gelip, kan değerlerine baktırmalıdır. Hekim, gerekli gördüğü diğer branşlara da hastayı yönlendirebilir. Örneğin şeker yüksekliği, göz ve böbrek sağlığını da etkilemektedir. Bu takipler hasta için çok önemlidir. Hastalarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.