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Akdağmadeni Gençlik Merkezi faaliyetlerine başladı

Yakın zamanda yapımı tamamlanarak açılan Akdağmadeni Gençlik Merkezi, faaliyetlerine başladı.


Akdağmadeni Gençlik Merkezi Müdürü Halil Ünlü, yaptığı açıklamada, Gençlik Merkezinin, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde hizmet verdiğini söyledi.


Ünlü, “Gençlik Merkezi olarak, gençlere ve geleceğimize sahip çıkıyoruz. Ülkemizin bekası için, aile yapısının korunarak ve güçlendirilerek, gençlerimizin eğitimli ve kültürlü yetişmesinin bir zorunluluktur. Gençlik Merkezimizde Akdağmadeni gençliği için çeşitli sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerde, bağlama, gitar, ebru sanatı, dini ve ahlaki ilimler atölyesi ve kitap okuma halkaları faaliyetlerine başladı. Gençlik Merkezimizin kısa zaman önce açılmasına rağmen yoğun bir talep gördü. Merkezimizin kapısı tüm Akdağmadeni gençliğine açıktır. Böyle güzel bir merkezi, ilçemize kazandıran emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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