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Akdağmadeni MYO'da “Kariyer Planlama ve Kişisel gelişim” semineri

Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu “Kariyer Planlama ve Kişisel Gelişim” semineri düzenledi.


Seminerin açılış konuşmasını yapan Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Özalp, öğrencilerin öncelikli amaç ve hedeflerinin, bir an önce okulu bitirip herhangi bir meslek sahibi olmak ya da bir işe girip çalışmak olmaması gerektiğini ifade etti. Özalp, öğrencilerin temel amaç ve hedeflerinin öncelikle kendilerine, ailelerine, vatanına, milletine ve tüm insanlığa yararlı olması gerektiğini vurguladı.


Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışma Anabilim Dalı Arş. Gör. Ahmet Çağlar Özdoğan da, Kişisel Gelişim ve Kariyer Planlama seminerinde, öncelikli olarak öğrencilerin kendilerini tanımalarının ve bu doğrultuda hedef ve amaç belirlemenin öneminden bahsetti. Özdoğan daha sonra seminer kapsamında öğrencilere iş arama, CV hazırlama ve mülakat teknikleri hakkında bilgi verdi.

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