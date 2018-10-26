Akdağmadeni Ülkü Ocaklarından eğitime destek

Akdağmadeni Ülkü Ocakları, geçen yıl kış mevsiminde olduğu gibi bu yıl da yine kış soğuğunda ihtiyaç sahibi çocukları unutmadı. Hayırseverlerin destekleri ile çok sayıda kışlık kıyafet alındı.

Ülkü Ocakları Başkanı Ömer Ekinci, ilköğretimde eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere bot, mont ve çantalardan oluşan hediyeler hazırladıklarını söyledi.

Maddi destekte bulunan hayırseverlere de teşekkür eden Ekinci,"İlköğretim 1 ve 5'inci sınıflarda eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilerimiz için hayırseverlerin desteği ile çeşitli kıyafetler aldık. İnşallah bu kış bir çocuğumuzun elleri, ayakları ısınma bizler onun mutluluğunu yaşarız. Bu kış onlar için 100 adet bot, 100 adet mont, 52 adet çanta, 50 beslenme çantası ve kırtasiye malzemesi aldık. İnşallah bu kış hiçbir çocuğumuz üşümez. Katkı sağlayan tüm hayırseverlere teşekkür ediyorum. Allah razı olsun" dedi.

100 adet bot, 100 adet mont, 52 adet çanta, 50 beslenme çantası ve kırtasiye malzemeleri Akdağmadeni Namık Kemal İlkokulu, Atatürk İlkokulu, Mehmet Kaplan İlkokulu ve Alicik Köyü İmam Hatip Ortaokulunda eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtıldı.