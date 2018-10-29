Akdağmadeni'nde Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Cumhuriyeti'n 95'inci yıl dönümü Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde coşku ile kutlandı.

Akdağmadeni Belediye Meydanı'nda düzenlenen, törene İlçe Kaymakamı Alp Eren Yılmaz, Garnizon Komutanı Asteğmen Erdem Tezoldu, Belediye Başkanı İrfan Coşgun, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum örgüt temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Kaymakam Alp Eren Yılmaz, beş bin yılılık Türk devlet geleneğinin idare şeklinin en medeni şekli Cumhuriyettir. İşte bu sayede ülkemiz gelişmiş ilerlemiş ve dünya medeniyetler ailesi arasında en saygın noktaya gelmiştir. Bulunduğu coğrafyaya ışık tutan zorda kalmış halklara yardım eli uzatan insanlığa ve dünyamıza her türlü katkıyı sunmayı kendisine şiar edinmiş bir ulusa dönüşmüştür.Sevgili öğrencilerimiz kıymetli gençlerimiz elbette bugünün şartlarında elde edilen başarılar gelecekte yeterli gelmeyecektir. Bu nedenle ufkunuzu ve vizyonunuzu genişletmek zorundasınız. Milli ve manevi değerlerimize sımsıkı sarılırken aynı zamanda saygın bir dünya vatandaşı olarak kendinizi yetiştirmeli ve bu doğrultuda kainatta vuku bulunan gelişmeleri yakından takip etmelisiniz. Yeni teknolojileri takip etmek bir milleti ileri götüremez ve yeterli gelmez. İşte bu nedenle sizler yeni teknolojilerin yeni siyasal akımların yeni felsefi düşüncelerin mucitleri düşünürleri olacaksınız ve olmak zorundasınız.Cumhuriyet değerlerimize sarılarak yorulmaksızın çalışmaya devam etmeliyiz" dedi.

Kutlamalar, öğrencilerin şiir okunması, halk oyunları gösterilerinin ardından tören geçişi ile son buldu.