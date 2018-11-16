Akdağmadeni'nde elma ağacı çiçek açtı

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesi Seyrantepe Mahallesi'nde bulunan TOKİ konutlarının bahçesinde çiçek açan elma ağacı görenleri şaşırttı.

Mevsimlerde yaşanan değişikliklere bağlı olarak Akdağmadeni ilçesinde bir elma ağacı geçtiğimiz günlerde çiçek açtı. Hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düştüğü bu günlerde elma ağacı üzerindeki çiçeklerin soğuktan etkilendiği gözlenirken, TOKİ Konutları bahçesinde çiçek açan elma ağacını gören vatandaşlar da şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Çiçek açan elma ağacını gördüğünde çok şaşırdığını söyleyen mahalle sakinlerinden Yahya Bayram, “Kasım ayında Yozgat'ta elma ağacı çiçek açtı. Son zamanlarda mevsimlerin değişmesini hep beraber yaşıyoruz. Ancak ağaçların yapraklarını dökmeye başladığı sonbahar mevsiminde bazı ağaçların çiçek açması bizi şaşırtıyor” dedi.