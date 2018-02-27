Diğer
Kategoriler
27 Şubat 2018 12:10

Akdağmadeni’nde Mehmetçik Vakfı yararına kermes düzenlendi

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde, Mehmetçik Vakfı’na bağışlanmak üzere düzenlenen kermesten elde edilen 66 bin lira vakfın hesabına yatırıldı.

Akdağmadeni’nde Mehmetçik Vakfı yararına kermes düzenlendi

27 Şubat 2018 12:10


Akdağmadeni İlçe Müftülüğü ve Akdağmadeni İmam Hatip Ortaokulu tarafından düzenlenen kermese vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. İlçe Müftüsü Cemil Alıcı’nın duasıyla açılan kermese, İlçe Kaymakamı Alp Eren Yılmaz, Belediye Başkanı Suphi Daştan, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Özil, Garnizon Komutanı Nusret Bayram, İlçe Müftüsü Cemil Alıcı, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.


Akdağmadeni İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Baki Alandağ,"Kermesimiz öğrencilerimizin fikri ve isteği üzerine gerçekleşmiştir. Biz de onların isteklerini gerçekleştirmek için bu kermesi düzenledik. Bize bu kermeste esnafımız, sivil toplum kuruluşları ve öğrenci aileleri çok destek oldular. Hepsine teşekkür ediyorum. Zeytin Dalı Harekatı’na katılan Mehmetçiklere destek vermek için genç, yaşlı tüm Akdağmadeni birlik olduk. Ordumuzun yanında olduğumuzu buradan herkese bir kez daha duyurmak istiyoruz. İnşallah askerlerimize Allah başarılar nasip eder. Akdağmadeni halkı olarak her zaman ordumuzun ve devletimizin yanındayız" dedi.


3 gün süren kermesten elde edilen 66 bin lira TSK’ya bağışlanmak üzere Mehmetçik Vakfı’nın ilgili hesabına yatırıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER YOZGAT HABERLERİ
YOZGAT HAVA DURUMU
9
°
C
Hafif Yağmurlu
  • Salı
    Hafif Yağmurlu
    9°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    3°C
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    3°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    6°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç