Akdağmadeni’nde Mehmetçik Vakfı yararına kermes düzenlendi

Akdağmadeni İlçe Müftülüğü ve Akdağmadeni İmam Hatip Ortaokulu tarafından düzenlenen kermese vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. İlçe Müftüsü Cemil Alıcı’nın duasıyla açılan kermese, İlçe Kaymakamı Alp Eren Yılmaz, Belediye Başkanı Suphi Daştan, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Özil, Garnizon Komutanı Nusret Bayram, İlçe Müftüsü Cemil Alıcı, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Akdağmadeni İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Baki Alandağ,"Kermesimiz öğrencilerimizin fikri ve isteği üzerine gerçekleşmiştir. Biz de onların isteklerini gerçekleştirmek için bu kermesi düzenledik. Bize bu kermeste esnafımız, sivil toplum kuruluşları ve öğrenci aileleri çok destek oldular. Hepsine teşekkür ediyorum. Zeytin Dalı Harekatı’na katılan Mehmetçiklere destek vermek için genç, yaşlı tüm Akdağmadeni birlik olduk. Ordumuzun yanında olduğumuzu buradan herkese bir kez daha duyurmak istiyoruz. İnşallah askerlerimize Allah başarılar nasip eder. Akdağmadeni halkı olarak her zaman ordumuzun ve devletimizin yanındayız" dedi.

3 gün süren kermesten elde edilen 66 bin lira TSK’ya bağışlanmak üzere Mehmetçik Vakfı’nın ilgili hesabına yatırıldı.