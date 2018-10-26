Akdağmadeni'nde muhtarlar toplantısı yapıldı

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde ilçe ve köylerde yaşanılan sorunlara çözüm üretmek ve çözüme ilişkin süreçlerin hızlandırılması için ilçe ve köyler yatırım izleme ve değerlendirme toplantısı yapıldı.

İlçe ve köylerde yaşanılan, karşılaşılan sorunlarla bu sorunlara ilişkin çözümlere ulaşmadaki mesafenin kısaltılması, kamu kaynaklarının etkin kullanılması, bürokratik engellerin kaldırılması ve çözüme ilişkin süreçlerin hızlandırılmasına yönelik yapılan muhtarlar toplantısı Akdağmadeni ilçesinde gerçekleştirildi. Vali Yardımcısı Salih Altun'un başkanlık ettiği İlçe Kaymakamı Alp Eren Yılmaz'ın da katıldığı toplantı Akdağmadeni Belediyesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Vali Yardımcısı Salih Altun, vatandaşa devletin hizmetlerini daha iyi sunabilmek için tüm ilçe muhtarlarla toplantı yaptıklarını söyledi. Altun,"Valilik olarak köylerin sorunlarıyla ilgileniyoruz, Her köyümüze hizmet için uğraşıyoruz. Akdağmadeni yaşanılası güzel bir ilçemiz göç eden insanlara şaşıyorum. Köylerin cıvıl cıvıl dinamiği güzel köylerimiz var. Her ay bir ilçede muhtarlarımızla toplantı yaparak aldığımız kararları gözden geçiriyor, yapılması gereken işlerin yapılma oranlarını inceliyoruz" dedi.

Akdağmadeni Kaymakamı Alp Eren Yılmaz ise,"İl genelinde İl Özel İdaresi ve KÖYDES yatırımlarından en fazla pay alan ilçeyiz. Köylerin sınırsız ihtiyaçlarını sınırlı imkanlarla yapmaya çalışıyoruz. Her şeyi bir anda yapamıyoruz. Önümüzdeki yılda köylerin ihtiyaçlarını gidermek için çalışacağız. Valilik ve Kaymakamlık olarak her zaman yanınızdayız" diye konuştu.