Akdağmadeni'nde öğrenci servisleri denetlendi

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde köylerden öğrenci taşıyan servis minibüsleri denetlendi.

Akdağmadeni'nde taşımalı eğitim veren okullara öğrenci taşıyan servis minibüsleri denetlendi. Akdağmadeni İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan, Şube Müdürleri Ömer Özdemir, Yasin Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri ile birlikte Taşımalı Eğitim Okul servis araçları denetlendi.

İlçe merkezine çeşitli köylerden gelen taşımalı öğrencilerin bulunduğu servis minibüslerini durduran ekipler, şoförlerin taşımalı yönetmeliği ile okul servis araçları yönetmeliğine uyup uymadıklarını kontrol etti. Denetim sonucunda mevzuata uymadığı belirlenen servis şoförlerine uyarılarını yapan Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan, denetimlerde kurallara uyduğu tespit edilen şoförlere teşekkür ederken, kurallara uyma ve öğrencilerin güvenli bir şekilde nâkilin yapılması konusunda şoförlere uyarılarda bulundu.