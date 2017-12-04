Akdağmadeni’nde öğrenci, veli ve öğretmenler birlikte kitap okuyor

Yıl Cumhuriyet Ortaokulu’nda öğretmen,öğrenci ve velilerin katılımıyla okuma etkinliği başlatıldı.

75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu bünyesinde yapılan bu çalışma ile okuyan, araştıran ve okuduğunu anlayıp yorumlayan bireyler yetiştirmek hedefleniyor. Okul Müdürü Mithat Demirbilek yaptığı açıklamada, kitap okuyan bireyin kendini geliştirip sağlıklı bir birey olma yolunda önemli adım attığını söyledi. Demirbilek, "75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu, devam eden ’okuma saatleri’ uygulamasının ardından ’Halk Kütüphanesinde Okuyoruz’ etkinliği ile farklı bir adım attık. Son olarak da okul Z-kütüphanesinde başlatılan ’Öğretmen-Öğrenci-Veli Okuyor’ adlı etkinlik başlatıldı. Bütün sınıflar için belirlenen günlerde veliler okula davet edilerek okulun Z-kütüphanesinde öğrenci, veli ve öğretmenler ile birlikte bir saat okuma etkinliği yapıyoruz. Türk halkı olarak okumaya ayırdığımız zaman dilimi maalesef yok denilecek kadar az. Görevimiz çocuklara kitapları sevdirmektir. Bizler bu yaşlarda çocuklarımıza okumayı sevdirebilirsek geleceğimiz daha aydınlık olacaktır" diye konuştu.