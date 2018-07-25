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25 Temmuz 2018 11:36

Akdağmadeni’nde orman yangını eğitimi verildi

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesi Orman İşletme Müdürlüğü’nde uygulama ve teorik yangın eğitimi gerçekleştirildi.

Akdağmadeni’nde orman yangını eğitimi verildi

25 Temmuz 2018 11:36


Düzenlenen eğitimde katılımcılara orman yangınlarıyla daha etkin mücadele ve yangınların önlenip söndürülmesi anında yapılacak işlemler anlatıldı. Katılımcılara yangına müdahale araçları tanıtılıp, bu malzemelerin bakımları konusunda bilgiler verildi.


Orman yangınlarının önlenmesi açısından yangına mahal verebilecek olumsuzluklara karşı alınması gereken tedbirlerde personele anlatıldı. Orman İşletme Müdürlüğü’nde çalışanlara ayrıca ihbarların değerlendirilmesi, yasal sorumluluklar ve hukuki yaptırımlar konuları da anlatıldı.




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