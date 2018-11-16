Akdağmadeni'nde servis şoförleri bilgilendirildi

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde ilkokul ve lise eğitimi gören öğrencilerin taşımalı servisini yapan servis şoförlerine bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Akdağmadeni Öğretmen evinde yapılan toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan, Şube Müdürleri Ömer Özdemir, Yasin Yılmaz, Jandarma Trafik Tim Komutanı İlhan Erodabaşı, S.S. Maden Tur Minibüsçüler Kooperatif Başkanı Zeki Güvenç ve servis şoförleri katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan toplantıda yaptığı açıklamada, Akdağmadeni'nde bin 211 ilkokul, 938 lise öğrencisinin 187 araç ile taşımalı eğitim gördüğünü söyledi.

Servis şoförlerini bilgilendirmek amacıyla bu toplantıyı düzenlediklerini ifade eden Ceylan, "Taşımalı eğitimden yararlanan öğrencilerin güvenli bir şekilde okullarına ulaşabilmeleri için çaba gösteriyoruz. Taşımalı servislerde kesinlikle birleştirme olmayacak. Öğrenciler okul bahçesine bırakılacak ve buradan alınacak. Araçlarda araç takip sistemi olacak. Araçların bakımları düzenli yapılacak. Aşırı hız yapılmayacak. Toplantıda şoförlere uymaları gereken kurallar, araçlarında bulunması gereken donanımlar hakkında bilgiler verdik. Ayrıca şoförlerimizin sorunlarını dinledik, çözümü noktasında fikir alışverişinde bulunduk" dedi.