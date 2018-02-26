Akdağmadeni’nde uygulamalı girişimcilik eğitimi verildi

Dört gün sürecek olan Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Yozgat Odalar ve Borsalar Akademik Danışmanı Dr. Mehmet Kara tarafından gerçekleştirilecek. Kursu başarı ile bitiren girişimci adayları sertifikalarını aldıktan sonra daha önce belirlemiş oldukları iş fikirlerini hayata geçirecekler. 25 girişimci adayının katıldığı kurs için Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Alımlı yaptığı açıklamada, "İlçemizde bu anlamda yoğun bir talep vardı ve bu talebi karşılama adına çalışmalarımızı başlattık. Kısa sürede kursumuzu açtık. Ticaret ve Sanayi Odası olarak Akdağmadeni ilçemizde bundan sonraki süreçlerde de bu tip faaliyetlerin devam edeceğiz. Ticari faaliyetler konusunda girişimci adaylarımıza her türlü desteği vermeye hazırım" dedi.