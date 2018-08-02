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02 Ağustos 2018 15:01

Akdağmadeni’nde yaz Kuran kursu bilgi yarışması düzenlendi

Yozgat’ın Akdağmadeni İlçesi Müftülüğü tarafından yaz Kuran kursuna katılan öğrencilere yönelik olarak bilgi yarışması düzenledi.

Akdağmadeni’nde yaz Kuran kursu bilgi yarışması düzenlendi

02 Ağustos 2018 15:01


Akdağmadeni Merkez Haseki Camii’de düzenlenen yarışmada öğrencilere, kursta öğrendikleri temel dini bilgiler ve Peygamber Efendimizin hayatı ile ilgili sorular soruldu.


Yarışma sonrası açıklamalarda bulunan İlçe Müftü Vekili Ahmet Uyar, “Diyanet İşleri Başkanlığımız toplumu din konusunda aydınlatmak ve onların dini eğitimlerine yardımcı olmakla görevlidir. Biz de Diyanet İşleri Başkanlığımızın taşra teşkilatları olarak bazı programlar yapmaya çalışıyoruz. Çocuklarımızın yaz tatillerini en güzel şekilde değerlendirebilmeleri için onlara hem Kuran kurslarımızda hem de camilerimizde Yaz Kursları düzenliyoruz. Bu kurslarımıza da rağbet oldukça yüksek. Bu yavrularımız Kuran-ı Kerim öğreniyorlar hem de dini bilgilerini öğreniyorlar. Bunların yanında sosyal ilişkileri, adab-ı muaşereti, büyüklere-küçüklere saygıyı, sevgiyi, vatan, millet, bayrak sevgisini buradan alıyorlar. Biz her kursun sonunda öğrencilerimizin çalışmalarını gözlemlemek, hem de onların motivasyonlarını artırmak için yarışmalar düzenliyoruz” dedi.


Akdağmadeni’nde yarışmada dereceye girerek birinci olan öğrencilerin, ilçe birincileri ile tekrar yarışacağını ve bu sayede il birincilerinin ortaya çıkacağını söyleyen Uyar, “Bu vesilelerle amacımız çocuklarımızın Kuran-ı Kerim’e, dini bilgilere ilgisini artırmak, motivasyonlarını yükseltmektir. Bu tür yarışmaların çok faydalı ve verimli olacağını ümit ediyorum" şeklinde konuştu.




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