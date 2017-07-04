Diğer
Kategoriler
04 Temmuz 2017 15:37

Akdağmadeni’ne modern mezbahane kurulacak

Akdağmadeni Belediyesi tarafından ilçeye modern ve sağlık standartları yüksek birinci sınıf mezbahane kazandırılması için çalışmalar devam ediyor.

Akdağmadeni’ne modern mezbahane kurulacak

04 Temmuz 2017 15:37


Toplam 500 metre kare kapalı alan, 3 ayrı soğuk hava deposunun bulunduğu yeni mezbahane Sağlık Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Avrupa standartlarına uygun olarak yapılacak. Devam eden mezbahane çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Akdağmadeni Belediye Başkanı Suphi Daştan, "Yapımına devam ettiğimiz yeni mezbahane, modern kesim üniteleri olan günde 200 büyük baş ve 200 küçükbaş hayvan kesimi yapabilecek kapasitededir. 500 metre kare kapalı alanı olan mezbahanede ayrıca 3 adet soğuk hava deposu bulunmaktadır. Sağlıklı koşullarda ve veteriner denetiminde yapılacak kesimlerle, ilçemizde hayvancılığa ayrı bir boyut getirecek olan yeni mezbahane tamamen hijyenik koşullarda halkımıza hizmet verecektir" dedi.


Yeni mezbahane yapımının kısa süre içerisinde tamamlanacağını da söyleyen Daştan,"Akdağmadeni Belediyesi olarak yine standartları yükselterek bölgesine örnek olacak bir projeyi daha tamamlamak üzereyiz. Yapımı tamamlandığında hijyenik koşullarda kesim yapılan, denetimlerin eksiksiz gerçekleştirildiği, kapasitesi geniş olan yeni mezbahanemizin ilçemize ve bölgemize hayırlı olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER YOZGAT HABERLERİ
YOZGAT HAVA DURUMU
26
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    26°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    26°C
YOZGAT NAMAZ VAKİTLERİ
  • 10 ŞEVVÂL 1438
  • 04 Temmuz 2017
  • Salı
  • İmsak :02:57
  • Güneş :05:11
  • Öğle :12:56
  • İkindi :16:54
  • Akşam :20:21
  • Yatsı :22:15
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!