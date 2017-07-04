Akdağmadeni’ne modern mezbahane kurulacak

Toplam 500 metre kare kapalı alan, 3 ayrı soğuk hava deposunun bulunduğu yeni mezbahane Sağlık Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Avrupa standartlarına uygun olarak yapılacak. Devam eden mezbahane çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Akdağmadeni Belediye Başkanı Suphi Daştan, "Yapımına devam ettiğimiz yeni mezbahane, modern kesim üniteleri olan günde 200 büyük baş ve 200 küçükbaş hayvan kesimi yapabilecek kapasitededir. 500 metre kare kapalı alanı olan mezbahanede ayrıca 3 adet soğuk hava deposu bulunmaktadır. Sağlıklı koşullarda ve veteriner denetiminde yapılacak kesimlerle, ilçemizde hayvancılığa ayrı bir boyut getirecek olan yeni mezbahane tamamen hijyenik koşullarda halkımıza hizmet verecektir" dedi.

Yeni mezbahane yapımının kısa süre içerisinde tamamlanacağını da söyleyen Daştan,"Akdağmadeni Belediyesi olarak yine standartları yükselterek bölgesine örnek olacak bir projeyi daha tamamlamak üzereyiz. Yapımı tamamlandığında hijyenik koşullarda kesim yapılan, denetimlerin eksiksiz gerçekleştirildiği, kapasitesi geniş olan yeni mezbahanemizin ilçemize ve bölgemize hayırlı olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.