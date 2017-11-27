Diğer
Kategoriler
27 Kasım 2017 16:06

Akgün, "Devre arasına kayıpsız girmek istiyoruz"

Bölgesel Amatör Lig 5.

Akgün,

27 Kasım 2017 16:06

Grup’ta mücadele eden Yozgatspor 1959 FK Asbaşkanı Ahmet Akgün, Aksarayspor karşısında alınan 3-1’lik mağlubiyetin üzücü olduğunu belirterek ligde kalan 3 maçı da kazanıp devre arasına kayıpsız girmek istedikleri söyledi.


Hafta sonu deplasmanda karşılaştığı Aksarayspor karşısında aldığı mağlubiyetle liderlik koltuğunu Nevşehirspor’a kaptıran Yozgatspor 1959 FK, kalan 3 maçı da kazanarak devre arasına kayıpsız girmek istiyor.


Aksarayspor karşısında alınan mağlubiyetin üzüntüsünü yaşadıklarını söyleyen Yozgatspor 1959 FK As Başkanı Ahmet Akgün,"Şu ana kadar geldiğimiz yolda ilk mağlubiyetimizi Aksarayspor karşısında aldık. Üzgünüz, çünkü kötü futbol, kötü hakem ve kötü sonuçla Aksaray’dan döndük. Ama hedeflerimiz doğrultusunda devam edeceğiz. Bundan sonraki maçlarımıza bakacağız. Aksarayspor maçına iyi hazırlanmıştık ancak futbolda mağlubiyet olabiliyor. Ama oradaki yaşamış olduğumuz ambiyans ve atmosferi ne takımımız ne de biz kaldırabildik. Çünkü daha inanmış bir takım karşısında Yozgat’a mağlubiyetle döndük. İnanmış bir takımla sahaya çıkmak her zaman için maça 1-0 galip başlamak demek. Oradaki yaşanan saha atmosferinin dezavantajını yaşadık. Çünkü Aksarayspor hem taraftarıyla hem de oyuncularıyla maçı almayı hak ettiler" dedi.


Maçın hakeminin taraflı kararları karşısında takımın ciddi manada etkilendiğini de söyleyen Akgün,"Hakemin yanlı tutumu oyuncu üzerinde ciddi bir gerginlik ve psikolojik etki oluşturdu. Bu etkinin altında takım maça konsantre olamadı ve sahadan 3-1 mağlup ayrıldık. Yine şampiyonluk anlamında en büyük adaylardan bir tanesi Yozgatspor’dur. Güçlü adımlarla yolumuza devam edeceğiz. Bu arada sadece futbolcuların, teknik heyetin, yönetimin şampiyonluğa inanması yetmiyor şehrinde inanması lazım” şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER YOZGAT HABERLERİ
YOZGAT HAVA DURUMU
8
°
C
Yağmurlu
  • Salı
    Yağmurlu
    8°C
  • Çarşamba
    Hafif Yağmurlu
    9°C
  • Perşembe
    Sisli
    9°C
  • Cuma
    Sisli
    10°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç