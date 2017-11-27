Akgün, "Devre arasına kayıpsız girmek istiyoruz"

Grup’ta mücadele eden Yozgatspor 1959 FK Asbaşkanı Ahmet Akgün, Aksarayspor karşısında alınan 3-1’lik mağlubiyetin üzücü olduğunu belirterek ligde kalan 3 maçı da kazanıp devre arasına kayıpsız girmek istedikleri söyledi.

Hafta sonu deplasmanda karşılaştığı Aksarayspor karşısında aldığı mağlubiyetle liderlik koltuğunu Nevşehirspor’a kaptıran Yozgatspor 1959 FK, kalan 3 maçı da kazanarak devre arasına kayıpsız girmek istiyor.

Aksarayspor karşısında alınan mağlubiyetin üzüntüsünü yaşadıklarını söyleyen Yozgatspor 1959 FK As Başkanı Ahmet Akgün,"Şu ana kadar geldiğimiz yolda ilk mağlubiyetimizi Aksarayspor karşısında aldık. Üzgünüz, çünkü kötü futbol, kötü hakem ve kötü sonuçla Aksaray’dan döndük. Ama hedeflerimiz doğrultusunda devam edeceğiz. Bundan sonraki maçlarımıza bakacağız. Aksarayspor maçına iyi hazırlanmıştık ancak futbolda mağlubiyet olabiliyor. Ama oradaki yaşamış olduğumuz ambiyans ve atmosferi ne takımımız ne de biz kaldırabildik. Çünkü daha inanmış bir takım karşısında Yozgat’a mağlubiyetle döndük. İnanmış bir takımla sahaya çıkmak her zaman için maça 1-0 galip başlamak demek. Oradaki yaşanan saha atmosferinin dezavantajını yaşadık. Çünkü Aksarayspor hem taraftarıyla hem de oyuncularıyla maçı almayı hak ettiler" dedi.

Maçın hakeminin taraflı kararları karşısında takımın ciddi manada etkilendiğini de söyleyen Akgün,"Hakemin yanlı tutumu oyuncu üzerinde ciddi bir gerginlik ve psikolojik etki oluşturdu. Bu etkinin altında takım maça konsantre olamadı ve sahadan 3-1 mağlup ayrıldık. Yine şampiyonluk anlamında en büyük adaylardan bir tanesi Yozgatspor’dur. Güçlü adımlarla yolumuza devam edeceğiz. Bu arada sadece futbolcuların, teknik heyetin, yönetimin şampiyonluğa inanması yetmiyor şehrinde inanması lazım” şeklinde konuştu.