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11 Ocak 2017 15:35

Aktaş “Basın mesleği fedakarlık gerektiren bir meslektir”

Aktaş “Basın mesleği fedakarlık gerektiren bir meslektir”

11 Ocak 2017 15:35

Sorgun Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Aktaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü unutmayarak ilçede görev yapan yerel basın mensupları ile sabah kahvaltısında bir araya geldi.
Kahvaltıya Sorgun Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Aktaş’ın yanı sıra, Yozgat Odalar Birliği Başkanı Latif Altın, Akdağmadeni Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Osman Tekin, Sorgun Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan Vekili İsmail Şahan ve Sorgun’da görev yapan yerel basın temsilcileri katıldı.
Kahvaltı sonrasında kısa bir konuşma yapan Sorgun Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Aktaş, gazetecilik mesleğinin, tabiatı itibari ile zor şartları olan ve fedakarlık gerektiren önemli bir meslek olduğunu belirterek “Bu mesleği icra ederken habere en hızlı bir şekilde ulaşmak ve okuyucularına doğru haberi ulaştırmak öncelikli görevleri arasındadır. Habere katacağı yorumlarıyla gerek yerel, gerekse ülke idaresine sağlayacağı katkı tartışılmazdır. Bu vesile ile 10 Ocak dünya çalışan gazeteciler gününü başta sorgunda hizmet veren siz değerli gazetecilerimiz olmak üzere sizlerin aracılığı ile tüm dünyada çalışan gazetecilerimizin gazeteciler gününü şahsım ve esnafım adına kutluyorum” dedi.



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