Almanların atalarının kalıntıları, Yozgat'ta açık hava müzesinde sergilenecek

Ö 2 binli yıllarda ise Almanların ataları varsayılan Galatların başkenti olan Tavium Antik Kenti'nin kalıntılarının bulunduğu Yozgat'ın Büyüknefes köyünde açık hava müzesi yapılıyor.

Yozgat'ın merkeze bağlı Büyüknefes köyü sınırları içerisine Yozgat Valiliği tarafından yaptırılacak olan açık hava müzesinde çalışmalar başladı. Tavium Antik Kenti'nin bulunduğu Büyüknefes köyü ve civar köylerde yapılan kazı çalışmaları sonucu çıkarılan tarihi kalıntılar, açık hava müzesinde sergilenecek. Yozgat'ın tarihi ve kültürel değerlerin tanıtılması amacıyla yapılan açık hava müzesi yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olacak.

Büyüknefes köyünde bulunan Tavium bölgesinin birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını söyleyen İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Halıcı,"Yozgat'ın merkeze bağlı Büyüknefes köyü, Yozgat ilimize yaklaşık 35 kilometre mesafededir. Büyüknefes köyümüzde Tavium Antik Kenti şehrimiz var. Tavium, Almanların atası olduğu ifade edilen Galatların başkentidir. Ancak daha eski dönemlere ait yerleşim yeri olarak ta kullanılan bir bölgedir. Burası M.Ö 3 binli yıllardan itibaren yoğun olarak çeşitli medeniyetlere de ev sahipliği yapmış bir bölge. Tavium bölgesinin en belirgin özelliği ise Galatların başkentliğini yapmasıdır" dedi.

"Atıl vaziyette duruyorlardı"

Büyüknefes köyüne tarihi kalıntıların sergilenmesi için açık hava müzesi yapmaya başladıklarını belirten Halıcı, "Bu bölgede yapılan kazı çalışmalarının yanı sıra vatandaşların bahçelerinde, bağlarında, tarlalarında veya evlerinin kenarlarında, çeşmelerinde o döneme ait çeşitli taşlar bulduk. Bu taşları koruma altına aldık ve numaralandırdık kayıt altına aldık. Bunlar atıl vaziyette duruyordu. Onların da uygun bir ortama taşınması amacıyla açık hava müzesi yapmayı planladık. Akabinde de gelen turistlerimize bilim adamlarımıza bu tarihi unsurları sunmuş olacağız" şeklinde konuştu.

Tavium bölgesinde yapılacak kazı çalışmalarıyla birlikte birçok eserinde çıkabileceğini ifade eden Halıcı, "Daha önceki yıllarda bu bölgede çeşitli yüzey araştırmaları ve kazı çalışmaları yapıldı. Ancak kazı çalışmalarının kamulaştırmanın tamamlandığı yerlerde yapılması gerektiğini biliyoruz. Bunun için çeşitli zorluklara karşılaşıyoruz. Tabi bu kazılara dönem dönem devam edeceğiz ve müzemizi de genişleteceğiz. Buranın da turizm güzergahı olarak Yozgat'ın tarihini ön plana çıkartacak bir destinasyon olarak ülkemizin ekonomisine katkı sağlamayı amaçlamaktayız" sözlerine yer verdi.

Tavium bölgesinden çıkarılan kalıntıların birçok medeniyete ait olduğunu da vurgulayan Halıcı sözlerini şöyle konuştu:

"Bu tür kazı çalışmalarıyla Yozgat'ın tarihi kültürel değerlerini ortaya çıkaracağız. Çalışmalarımızı yoğunlukla devam ettireceğiz. Bu taşlar çeşitli dönemlere ait. Tek bir dönem yok. Burada Bizans dönemine kadar Erken Roma, Genç Roma dönemine kadar çeşitli taşlar bulunmaktadır. Yozgat coğrafyası birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir bölge. Burada Frigler, Hititler, Galatlar, Romalılar ve Bizanslar dönemine ait çeşitli taşlar bulunmaktadır."

Köy sakinlerinden Behzat Arslaner ise, "Köyümüz buram buram tarih kokuyor. Turistlerin bu köye gelmesini temenni ediyorum. Buradaki tarihi eserleri görmelerini istiyorum. Bu tarihi eserler için böyle bir yer yapılıp güzel bir şekilde sergilenmesi çok iyi olur" dedi.