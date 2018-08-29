Anıtkabir’in hediyelik eşyaları Yozgat’ta üretiliyor

Aydıncık ilçesinde işsizlere meslek edindirmek üzere açılan Plastik Sanatsal Kalıpçılık Kursu’nu başarıyla tamamladıktan sonra belediye bünyesinde açılan atölyede istihdam edilen 20’ye yakın kursiyer, edindikleri bilgiler doğrultusunda plastik malzemeye şekil vererek 3 boyutlu sanat eseri ortaya çıkarıyorlar. Vitrinleri süsleyen biblolar, bahçe dekorasyonunda kullanılan vazolar, oturma grupları ve birçok süs eşyası sanat atölyesinde üretiliyor. Ayrıca Anıtkabir’de satışa sunulan tüm hediyelik eşyalar da Aydıncıklı gençler tarafından tasarlanıyor ve üretiliyor.

Aydıncık Sanat Atölyesi’nin 4 yıl önce belediye ve İŞ-KUR desteği ile istihdamı sağlamak ve göçü minimize etmek amacı ile açıldığını belirten heykeltıraş Erol Gürgen,"Şu anda Türkiye’nin birçok kurum ve kuruluşlarına plaketler, ödül tasarımları yapıyoruz. Park bahçe tasarımları, kent mobilyaları üretmeye başladık. Anıtkabir’in birçok hediyelik eşyası yine Aydıncık sanat atölyesinde üretilmektedir. Nöbetçi askerlerimiz, nöbet değişimi, anıtkabir maketleri, aslanlı yol magnetleri Atatürk heykelcikleri oradaki hediyelik eşya biriminde satılmaktadır ve birçok vizyon 2023 ödülleri, TRT müzik ödülleri, uluslararası ödüller, belediye başkanı birliği ödülleri, ulaştırma bakanlığı ödüllerinin tasarım ve üretimi burada yapılmaktadır. Türkiye’de ilk milli irade anıtı Aydıncık Sanat Atölyesi’nde üretilmiştir. 2 yıldır çok güzel bir ses getirdi. Şu anda bütün kurum kuruluşların masasında bulunmaktadır. Aydıncık Sanat Atölyemizde Anıtkabir’in bütün hediyelik eşyaları üretilmektedir. Anıtkabir yılda bir kere kuruldan geçirilerek hediyelik eşyayı seçer. Bu yıl Aydıncık Sanat Atölyesinde üretilen tasarlanan hediyelik eşyalara onay vermiştir ve sözleşmemizi yaparak şu anda bütün üretimleri döküm konusundaki üretimleri Aydıncık Sanat Atölyesinden talep etmektedirler. Üretim şu anda devam etmektedir. Adetler 10 bin civarı. Çünkü oradaki ziyaretçi sayısı çok fazla bu şekilde çok güzel bir hizmet vermekteyiz" dedi.

Sanat atölyesine 3 yıl önce başladığını söyleyen Ömer Ekiz,"Daha sonra belediyenin bünyesinde çalışmaya başladım ve yaptığım işten zevk alıyorum. Aydıncık’a iş istihdamı da sağlıyor. Şu anda Anıtkabir’e maketler, magnetler yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Atölyede çalışan Yılmaz Açıkgöz ise, "Daha önce hayvanlarla, çiftçilikle uğraşıyordum. Bir senedir sanat atölyesinde bu işle uğraşıyorum. Yaptığım işten zevk alıyorum. Anıtkabir’e, hediyelik eşyalar yapıyoruz. Geçimimizi buradan kazanıyoruz" ifadelerini kullandı.