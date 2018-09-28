Annesi vefat eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Yozgat'tan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 83 yaşındaki annesi Şaziye Oktay'ın İstanbul'daki evinde vefat etmesi üzerine Yozgat'taki programlarını iptal ederek uçakla İstanbul'a gitmek üzere Ankara'ya gitti.

Annesinin vefat haberini Yozgat'ın Çekerek ilçesi ziyareti sırasında alan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, öğleden sonraki programlarını iptal ederek karayolu ile Ankara'ya gitti. Cuma namazı sonrası cami çıkışında taziyeleri kabul ederek Çekerek Meydanı'nda toplanan kalabalığa seslenen Oktay, "Sizinle hasbihal etmek için gelmiştim. Önceden gelmek istedik. Programın yoğunluğundan dolayı biraz gecikmiştim, bugün de cenazemiz var. Dualarınızı bekliyoruz, anlayışınıza sığınarak bugünkü programı iptal etmek istiyorum. Sonrasında yine sizi ziyaretimiz borcumuz olsun" dedi.

Cami çıkışında Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, il yöneticileri ve vatandaşlar Oktay'a başsağlığı diledi. Taziyeleri kabul eden Oktay, daha sonra havayolu ile İstanbul'a gitmek için karayolu ile Ankara'ya gitti.