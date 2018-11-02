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Araba çarpan yavru köpek için gençler seferber oldu

Yozgat’ta E-88 karayolunda araba çarpması sonucu iki bacağı da kırılarak yaralanan köpeğin imdadına yoldan geçen bir grup genç yetişti.

Yozgat'ta E-88 karayolunda araba çarpması sonucu iki bacağı da kırılarak yaralanan köpeğin imdadına yoldan geçen bir grup genç yetişti. Örnek bir davranış gerçekleştiren gençler, yarım saat bekledikleri veteriner hekim gelmeyince kendi araçlarıyla köpeği veterinere götürdüler.


Saat 20.45 sıralarında şehir merkezi E-88 karayolunda meydana gelen trafik kazasında ticari araç yavru bir köpeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki ayağı da kırılan ve yolun ortasında kalan yavru köpeğin imdadına yoldan geçen bir grup genç yetişti. Veteriner hekime haber veren gençler bir süre veterinerin gelmesini beklediler ve trafik akışı nedeniyle yaralı yavru köpeğin zarar görmemesi için reflektör ve cep telefonlarıyla trafik akışını sağladılar. Olay yerine gelen trafik ekipleri ve gençler yol ortasında bulunan yaralı köpeği yolun kenarına çektiler. Yaklaşık yarım saat veteriner hekimi bekleyen gençler bu sırada yavru köpeğe ekmek ve su verdiler. Gençlerin haber vermesine rağmen olay yerine veteriner hekim gelmeyince gençler kendi araçlarıyla yavru köpeği veterinere götürdüler.

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