Askıda ekmek projesi dijitalleşti

Bankamatik gibi tasarlanan kağıt ve bozuk para ile çalışan ‘Askıda Pro’ makinesi ile hem vatandaşlar hem de ihtiyaç sahipleri ekmek ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabiliyorlar. Türkiye’de ilk defa Sarıkaya Belediyesi tarafından tasarlanarak hizmete sunulan ‘Askıda Pro’ makinesiyle vatandaşlar ve ihtiyaç sahipleri ambalajlanan ekmekleri alabiliyorlar.

500 ekmek kapasiteli ‘Askıda Pro’ makinesi, askıda ekmek bırakmak isteyen vatandaşlara da büyük kolaylık sağlanıyor. ATM tarzı cihaza yerleştirilen bozuk ya da kağıt para sonrası vatandaşa ‘askıda ekmek bırakmak istiyor musunuz?’ sorusu yöneltiliyor. İsteyen vatandaşlar, ihtiyaç sahiplerinin alması için ekmek bırakabiliyor. Sarıkaya Belediyesi tarafından hazırlanan ‘Hilal Kart’ sayesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarda ayrıca ‘Askıda Pro’ makinesinden günlük belirlenen miktarda kartlarını okutarak ücretsiz ekmeklerini alabiliyorlar.

‘Askıda Pro’ makinesi üzerine konulan LED ekranda gün boyu Sarıkaya Belediye tarafından yapılan hizmetler kamuoyuna sunulurken makine üzerinde bulunan acil durum butonu ile vatandaşlar istedikleri zaman polis, jandarma, itfaiye ve acil servis merkezlerine rahatlıkla ulaşabiliyor.

Sarıkaya Belediyesi, patenti kendinde bulunan ‘Askıda Pro’ makinesinin ülke geneline yayılması için de girişimlerini sürdürüyor.

Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, ‘Askıda Ekmek Var’ sosyal sorumluluk projesini dijital otama taşıdıklarını söyleyerek “Belediyemiz bünyesinde proje servisimizde çalışan arkadaşımızın yazılımı söz konusu ve bu yazılımın patentini aldık. Askıda ekmek makinesi diye bir makine yaptık. Hemşerilerimizin hizmetine sunduk. Bu makinenin 500 ekmek kapasitesi var. Ambalajlanmış ekmeklerimiz makine içine yerleşiyor. ATM varı bir cihazdan vatandaşlarımız buradan ekmek satın alabiliyor. Para üstünü de makinemiz ‘askıda ekmek bırakmak istiyor musunuz?’ diye soruyor. İhtiyaç sahiplerine askıda ekmek bırakmak isteyen vatandaşlarımız istediği kadar ekmeği askıya bırakabiliyor” dedi.

İhtiyaç sahibi vatandaşlar için ‘Hilal Kart’ hazırladıklarını da söyleyen Açıkel, “İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ‘Hilal Kart’ veriyoruz. Bu kartın içerisinde günlük belli bir ekmek kotası var. Onlarda kartı kullanarak ekmeklerini bu makineden ücretsiz olarak alabiliyorlar. Aynı zamanda makine üzerine acil durum butonları koyduk. Güvenlik kamerası var. 112,110 ve 155’i istedikleri anda makineden bu acil durum butonlarına basarak arayabiliyorlar. Yine bizim hizmetlerimizin döndüğü dijital LED ekranımız var. Burada da kamuoyuna hizmetlerimizi anlatmaya çalışıyoruz. Bu makinenin patenti şu anda bize ait. Kendi personellerimiz yaptı. İnşallah satmayı da düşünüyoruz. Vatandaşın ilgisi büyük gördükçe de vatandaşlarımız destek oluyorlar” şeklinde konuştu.

Sarıkaya ilçe halkı ise gördükleri ’Askıda Pro’ makinesini ilk önce bankamatik sandıklarını belirterek projeyi beğendiklerini ve emeği geçenlere de teşekkür ettiklerini söyledi.