Atık malzemelerle süs eşyası yapıyorlar

Kursta usta öğretici olarak görev yapan Semiha Genel, Sorgun Halk Eğitimi Merkezi ve İŞ-KUR işbirliği ile açılan kursa 25 kursiyerin katıldığını ve günde 8 saat kurs gördüklerini belirtti.

Haftada 40 saat olmak üzere toplam 792 saat sürecek olan kursta söğüt dallarından, reklam broşürlerine, atık gazete kağıtlarından bambuya, mısır yapraklarından atık kartonlara kadar her şeyin değerlendirildiğini ifade eden Genel,"Bir zamanlar insanlarımız Pazara gittiklerinde ellerinde ya sepet ya da file olurdu. Şimdilerde onun yerini naylon poşetler aldı. Dolayısıyla sepet örme sanatı gittikçe kaybolmaya başladı. Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğümüz böyle bir kurs açmakla unutulmaya yüz tutmuş bir mesleğin yeniden hayata geçmesinde önemli bir rol üstlenmiş oldu. Kursumuza devam eden kursiyerlerimiz, atık kağıtlardan, bambudan, eski gazetelerden, mısır yapraklarından ve özellikle çevremizde büyük kirliliğe neden olan marketlerin reklam broşürlerinden, onlarca çeşit süs ve hediyelik eşyalar üreterek hem atık kağıt ve çöpleri ekonomiye kazandırdılar, hem de kendilerine yeni bir kazanç kapısı buldular" dedi.

Ürettikleri eşyalarda özellikle marketlerin bastırmış olduğu broşürleri kullandıklarına, böylelikle çevre kirliliğinin de biraz olsun önüne geçtiklerine işaret eden Genel,"Market broşürleriyle yaptığımız çalışmalardan çok güzel sonuçlar aldık. Çok güzel işler ürettik. Biz atık malzemeleri de değerlendiriyoruz. Örneğin arabalardan çıkan atık lastiklerden sehpalar yapıyoruz. Şimdi bambudan, gazete kağıtlarından, atık broşürlerden, mısır yapraklarından ve söğüt dallarından hediyelik eşya ve sepet üretebiliyoruz. Tabure, sehpa ve sandalye üretmeye de başladık. İleriki aşamalarda balkonlar için masa, sandalye ve sehpa üretimine geçmeyi de planlıyoruz" diye konuştu.

Kursiyerlerden Zeycan Yılmaz ise yaklaşık 4 ay önce açılan kursa başladığına çok memnun olduğunu, bu sayede yeni bir meslek öğrendiğini, kursların ardından bu mesleği yapmayı planladığını vurguladı.