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09 Ocak 2017 15:57

Aydıncık’ta çıkarılan ametist taşı Yozgat’ta tanıtılacak

Aydıncık’ta çıkarılan ametist taşı Yozgat’ta tanıtılacak

09 Ocak 2017 15:57

Yozgat Belediyesi, Sarıhacılı Yöresel Ürünler ve Kahvaltı Evin’de, Yozgat ve ilçelerini de kapsayacak tanıtım çalışmalarını başlattı. Yozgat Belediyesi ilk olarak Aydıncık İlçesinde bulunan yarı değerli ametist taşı için stant açtı.
Yozgat’ın Aydıncık İlçesinde çıkarılan ve Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kurslarda üretimi yapılan ametist taşının tanıtımı ve satışı Yozgat Belediyesi Sarıhacılı Ürünler ve Kahvaltı Evi’nde yapılacak.
Yozgat Belediyesi Yöresel Ürünler ve Kahvaltı Evi’ni açmalarındaki amacı dile getiren Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, “Yozgat’ı ilçeleriyle bir bütün olarak düşünüyoruz. Buradaki amacımız bütün ilçelerin beraber hareket etmesi ve Yozgat’ın tanıtımı noktasında da beraber gayret içerisinde olmalarıdır. Yozgat’ın maalesef Yozgat’a özgü sunacağı çok fazla hediyelik ürün yelpazesi yok. 3 yıldır yoğun bir gayret içerisindeyiz. İnsanlar Yozgat’tan bir şey alıp götürebilsin. Veya biz Yozgat’tan giderken bir şeyler alıp götürebilelim. Bu noktada belediyemizin kurslarında farklı hediyelik ürünler üretildi. Bu manada burası birkaç ürünle sınırlı kalmasın istedik. İlçelerimizin Halk Eğitim Merkezlerinde çok güzel işler çıkartılıyor. Sorgun’da çini ve bakır üretimi var, Aydıncık’ta ametist taşından yapılan ürünler var. Bu ürünlerin burada satışını ve tanıtılmasını sağlamak için stant açmak istedik. Yani sadece Yozgat’ın merkezini değil bütün Yozgat ürünlerini Yozgat dışındaki şehirlere sunmuş olacağız. Bu faaliyetlerle ilimizi tanıtmış olacağız” dedi.
Aydıncık Ametist Derneği Başkanı ve Halk Eğitim Merkezi Eğitmeni Nimet Türker ise “Yozgat Belediye Başkanımız Kazım Arslan’a bize bu desteği verdiği için çok teşekkür ediyoruz. Tanıtıma çok ihtiyacımız vardı. Böyle bir yerde de hediyelik eşya reyonunda bizim de ürünlerimizin olması bizi çok sevindirdi. Aydıncık’ta yarı değerli taşlarımız ametist, kuvars, kalsedon, akik gibi taşlar çıkmaktadır. Biz Aydıncık Halk Eğitim Merkezi olarak o taşları işliyoruz kolyeye, yüzüğe, tespihe dönüştürüyoruz. Kursumuzda bulunan bayanlar da hem meslek ediniyorlar hem de evlerinin geçimine destek oluyorlar” şeklinde konuştu.



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