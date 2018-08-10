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10 Ağustos 2018 17:25

AYM Başkanı Arslan, Yozgat Valisini makamında ziyaret etti

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç’ı makamında ziyaret etti.

AYM Başkanı Arslan, Yozgat Valisini makamında ziyaret etti

10 Ağustos 2018 17:25


Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Yozgat’a bir dizi ziyaret için gelen Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’ı makamında ağırladı. Valilik Şeref Defterini imzalayan Arslan, daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Ziyaret maksatlı Yozgat’ta bulunduklarını söyleyen Arslan, "Yozgat’ta doğup büyüdüğüm memleketimde bulunmaktan dolayı büyük memnuniyet duyuyorum. Ziyaret maksatlı burada bulunuyoruz. Ben sayın valime değerli arkadaşlara Yozgat’a katkılarından, hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.


Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç ise "Anayasa Mahkemesi başkanımıza memleketini ziyaret ettiği için teşekkür ediyorum. Kendileri aynı zamanda okuldan da arkadaşım. Yozgat ile ilgili gerek Ankara ziyaretimizde gerekse burada fikir alışverişinde bulunuyoruz. Bilgi ve tecrübelerinden yararlanıyoruz. Ziyaret için kendilerine tekrar teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.


Açıklamaların ardından Vali Yurtnaç, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’a günün anısına çeşitli hediyeler takdim etti. Gerçekleştirilen ziyarete Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, Yozgat İdare Mahkemesi Başkanı Ahmet Yanık ve vali yardımcıları da eşlik etti.




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