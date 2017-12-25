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25 Aralık 2017 17:34

Ayyıldızlı koreografide yer alan öğrenciler ödüllendirildi

Akdağmadenni Atatürk İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin okul bahçesinde yaptığı ve sosyal medya aracılığıyla yayılarak ülke gündeminde kendisine yer bulan ay yıldız koreografisinde yer alan 237 öğrenciye Akdağmadeni Belediye Başkanı Suphi Daştan tarafından tablet bilgisayar hediye edildi.

Ayyıldızlı koreografide yer alan öğrenciler ödüllendirildi

25 Aralık 2017 17:34


Atatürk İmam Hatip Ortaokulu’nda gerçekleşen tablet bilgisayarların dağıtımına İlçe Kaymakamı Alp Eren Yılmaz, Belediye Başkanı Suphi Daştan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan, Atatürk İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Mehmet Özen, çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı.


Belediye Başkanı Suphi Daştan, yapmış oldukları ay yıldızlı koreografi sebebiyle ülke gündeminde büyük yer bulan ve görüntüleri sosyal medyada tıklanma rekorları kıran öğrencilerimizi yalnız bırakmayarak ödüllendirmek istedik. Bilindiği üzere Akdağmadeni Belediyesi olarak eğitim camiamızın sürekli olarak yanında olduk. Atatürk İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri de yapmış oldukları Türk Bayrağı koreografisi nedeniyle gerek sosyal medya da gerek ulusal basında büyük bir ses getirerek ilçemizin ismini farklı bir şekilde duyurmayı başarmışlardır. Bu yüzden bu anlamlı koreografiyi yapan başta öğrencilerimiz olmak üzere okul yönetimini tebrik ederim. Bu vesileyle öğrencilerimizin eğitimlerine katkı sunması için bu güzel Bayrak koreografisinde görev alan 237 öğrencimize tablet bilgisayar hediye etmeyi uygun gördük" dedi.


İlçe Kaymakamı Alp Eren Yılmaz’da projeye imza atan öğrenci ve öğretmenlere teşekkür ederek "Bu anlamlı ay yıldız koreografisini yapan öğrencilerimize tablet hediye eden İlçe Belediye Başkanı Suphi Daştan’a teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.


Konuşmaların ardından öğrenciler hazırladıkları türküleri seslendirdi.Öğretmenlere başarı belgesi verilirken öğrencilere de tabletleri dağıtıldı.Büyük mutluluk yaşayan öğrenciler, Belediye Başkanı Suphi Daştan’a teşekkür etti ve tabletleri ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.




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