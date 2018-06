Bakan Arslan’dan art arda havalimanı müjdeleri

Yozgat, Yüksek Hızlı Tren (YHT) projesinin ardından önemli bir başka törene daha ev sahipliği yaptı. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Yozgat’ta YHT ilk ray seriminin ardından, havaalanı temel atma törenini gerçekleştirdi. Törende konuşan Bakan Arslan, Yozgat Havalimanı’nın temel atma töreninde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Ramazan’ın havacılık sektörü açısından adeta bir bereket dönemi olduğunu ifade etti. Arslan, haftaya Gaziantep Havalimanı’nın yeni terminal binasının temelini, ardından da Çukurova Bölgesel Havalimanı’nın üst yapılar inşaatını başlatacaklarını, onun ardından da Bayburt-Gümüşhane Havalimanı’nın temelini atacaklarını ve Karaman Havalimanı’nın ihale süreçlerinin devam ettiğini kaydetti. Arslan, "Yıllarca unutulan ve hizmetten mahrum bırakılan bu güzel ve bereketli toprakların ve buralarda yaşayan çalışkan ve mert insanların umutlarını, hayallerini yeniden filizlendiriyoruz. Dağları delerek 80 senede 44 kilometre yapılan bölünmüş yol uzunluğumuzu 332 kilometreye çıkaran, gelmek bilmeyen kara treni yüksek hızlı trene çeviren, Yozgat Havalimanı’nın temelini atan AK Parti Hükümetleri geceyi de gündüze katarak Yozgatlıya huzur getiriyor. Ak koyun meler gelir, AK Parti yapar gelir. Herkes de ak koyun kim kara koyun kim açıkça görür ve sandıkta hesabını kime soracağını, kimi destekleyeceğini bilir" şeklinde konuştu.

"Türkiye Avrupa yolcu sıralamasında 4. sırada"

Havacılık alanında başlatılan değişimle, son 16 yılda Türkiye’nin havacılıkta dünyanın önde gelen ülkeleri arasına girdiğini dile getiren Arslan, "Hava yolunu halkın yolu yapacağız’ dedik. Her yıl uçak ve yolcu trafiğinde önemli artışlar gerçekleştirdik. Son 16 yılda dış hat yolcu trafiği, her yıl ortalama olarak yüzde 8,4 ve toplamda 233 kat artış gösterdi. Yolcu trafiğinde her yıl ortalama; yüzde 12 toplam uçak trafiğinde (üstgeçiş dahil) ise yüzde 9 artış oldu. Türkiye’de 2003 yılında 55 milyon olan terminallerin yolcu kapasitesi 2018 yılında yaklaşık 258 milyona yükseldi" diye konuştu.

"Son 16 yılda öz kaynak ve kamu özel işbirliği ile 33 havalimanımızın terminal binası inşası ve genişletilmesi işleri gerçekleştirildi" diyen Arslan, şu bilgileri aktardı:

"77 havalimanında pat sahaları yenilendi ve onarıldı. Yine 2002 yılında yurt dışında 60 noktaya uçuş düzenlenirken 2017 yılında bu rakam 296 noktaya ulaştı. 2017’de Türkiye genelinde yaklaşık 194 milyon yolcuya hizmet verildi. Türkiye, 2017 yılı dünya yolcu trafiği sıralamasında geçen yıla göre iki basamak yükselerek 9., Avrupa yolcu sıralamasında ise bir basamak yükselerek 4. sırada yer aldı. İşte sürekli yükselen ve gelişen havacılık sektörümüz bundan sonra Yozgat Havalimanı ile daha da gelişecek. Yozgat Havalimanı yaklaşık 250 milyon TL proje bedeli. Estetik ve özgün mimarisi ile Yozgat’a yakışan bir havalimanı olacak. Yozgat bin yıllık tarihi, şifa kaynağı kaplıcaları. Hepsi nice yerli ve yabancı ziyaretçi ile bulaşacak. Yozgat, son 16 yılda gösterdiği gelişmelerle örnek şehirlerimizden bir tanesi oldu, Yozgat hep daha fazlasını hak etti. Bu noktada sadece Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı olarak Yozgat’ın ulaşım ve iletişim alt yapısına 4 milyardan fazla yatırım yapıldı. Yozgat’ın 2003’e kadar sadece 44 kilometre BY’si var iken, 332 kilometre daha BY yaparak toplamda 376 kilometreye ulaştık. Yollarının 110 kilometresi BSK kaplamalı iken, 115 kilometre daha BSK kaplama yaparak toplamda 225 kilometreye ulaştık."

Arslan ayrıca, Alaca-Zile Yolu ve Sorgun-Akdağmadeni ayrımı - Çiğdemli Yolu BSK kaplı bölünmüş yol inşa çalışmalarının devam ettiği bilgisini de verdi.

Ankara Tren Garı iddiaları

Ankara YHT Garı’nın yapılmasının ardından eski gara ilişkin eleştirilere yanıt veren Arslan, "Garı yapınca bir kıyamet koptu, ’bunlar tarihi Ankara Garı’nı birilerine verecekler, peşkeş çekecekler. Tarihi Ankara Garı elimizden gidiyor’. Ey laf edenler, ey ne söylediğini bilmeyenler Ankara Tren Garı sizin için önemli olabilir ama şüpheniz olmasın bizim için daha önemli. Biz elbetteki geçmişimize sahip çıkıyoruz, gurur duyuyoruz. Sizin gibi geçmişimizi eleştirip, sadece bir tren garına sahip çıkacak halimiz yok. Hem geçmişimize sahip çıkıyoruz hem de geleceğimizi kuruyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ayşe Kota’yı dinlesinler"

66 yaşındaki Ayşe Kota’nın eski Türkiye’ye ilişkin değerlendirmelerini de anımsatan Arslan, "Fenomen olan ablamız bizim bir saatte anlatamadığımızı 5 dakikada anlattı. Çünkü CHP dönemini yaşamış, Kılıçdaroğlu’nun SSK Genel Müdürlüğü dönemini yaşamış. Hiçbir şey bilmiyorsa o ablamızı dinlesinler, Türkiye’yi nereden nereye getirdiğimizi görmek adına onlara yeter" dedi.

Karamollaoğlu’na yanıt

Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu’nun "YHT hizmet değil göçü hızlandırır" açıklamalarına ilişkin konuşan Arslan, "İstedikleri gibi üfürsünler bizi ilgilendirmiyor. Yozgatlının YHT ile İstanbul"a gitme hakkı yok mu, var. Allah’ın izniyle siz 24 Haziran’da onlara da gerçek ağababalarına da ders vereceksiniz, bizim bu konuda hiç şüphemiz yok" diye kaydetti.

Konuşmaların ardından butona basılarak temel atma töreni gerçekleştirildi.