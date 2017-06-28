Bakan Bozdağ çöp kamyonunda test sürüşü yaptı

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törene Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın yanı sıra Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Belediye Başkanı Kazım Arslan, Yozgat milletvekilleri Yusuf Başer ve Ertuğrul Soysal, çok sayıda muhtar ve vatandaş katıldı.

Törende konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, çöp dağıtım araçlarıyla Yozgat’ta son derece önemli olduğuna inandıkları bir hizmetin başlangıç vuruşunu yaptıklarını belirterek,"Yozgat hamdolsun AK Parti hükümetleri döneminde pek çok alanda diğer illerle de mukayese edildiğinde, mukayesede üstünlük içerisinde pek çok eser kazandı. Hizmet aldı ve yeni bir yol ayrımına geldi. İnşallah bundan sonra da yoluna devam edecektir" dedi.

2017 yılının Yozgat açışından büyük önem arz ettiğini anlatan Bozdağ, "İlk olarak özel idaremizin Yozgat’ımızın köylerine sıcak asfalt uygulamasını Ocak 2017 tarihi itibariyle başlatmış olmasıdır. Bundan önceki yıllarda stabilize yollar, asfalt kaplama yollar ve diğer yollar üzerinde durduk ama gördük ki zaman içerisinde bu yolların bakımı daha fazla masraf gerektiriyor. Yolların standardını korumak daha zor hale geliyor. Standardı kalıcı kılacak vatandaş memnuniyetini daha ileri noktaya taşıyacak bir adım atmamız lazımdı. Sayın Valimiz Yozgat’a atandığı zaman milletvekillerimizle beraber konuştu. Yeni dönemde Yozgat’ın köylerinin yollarını sıcak asfaltla buluşturma projesini hayata geçirdi. Onun için yeni bir asfalt trendi kuruldu. 2017’de sıcak asfalt uygulamasına besmele ile başladık. Bu bir günde bitecek iş değil. Yoğunluğa, nüfusa göre ana yol oluşuna göre ve Yozgat’ın imkanlarına göre biz bunu adil bir şekilde Yozgat’ımızın bütün köylerine uzatacağız ve Yozgat’ın köyleri önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde tamamının sıcak asfalta buluşmasını sağlayacak ve büyük bir değişimi hayata geçireceğiz" şeklinde konuştu.

Bakan Bozdağ sözlerini şu şekilde sürdürdü.

"2017’de Yozgat’ımız için önemli olduğunu düşündüğümüz projelerden birisi de bugün hep beraber başlangıcını yaptığımız köylerimizin çöplerinin, şehirlerimizde il merkezimizde ve ilçe merkezlerimizde beldelerimizde olduğu gibi Özel İdare marifetiyle toplanmasıdır. Bundan sonra Yozgat’ımızın köylerinde çöp konteynerleri olacak. Çöpleri mütemadiyen toplanacak ve köylerimizdeki temizlik, şehirlerimizdeki gibi çöp açısından temin edilmiş olacaktır. Bu Türkiye bakımından da önemli bir proje. Türkiye’mizin 81 ili var. Hangisinde bütün köylerin çöpleri, şehirdeki gibi toplanan bir hizmet görüyor. Onun için köyde yaşayan aziz hemşerilerimize bu hizmetinde hayırlı olmasını diliyorum."

Düzenlenen törenin ardından ise Bakan Bozdağ, çöp araçlarını inceleyerek bir çöp kamyonunda test sürüşü yaptı.