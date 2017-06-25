20 Temmuz’un FETÖ’ye vurulan en büyük darbe olduğunu açıklayan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Adil Öksüz ve darbe sonrası söylediklerinin önemine değindi. Kılıçdaroğlu’nun 15 Temmuz darbe teşebbüsünün başarısız olmasından sonra darbe teşebbüsünü unuttuğunu söyleyen Bakan Bozdağ, “Kılıçdaroğlu ‘FETÖ’ye niye darbe vuruyorsunuz’ diyor. Ona, bir sahip çıkma söz konusu. Tabi darbenin kontrollü darbe oluştuğuna ilişkin FETÖ terör örgütü elebaşı, terörist başı Gülen’in yaptığı açıklamaların Türkiye’de genel başkan düzeyinde avukatlığını CHP yapmaktadır” dedi.

Adil Öksüz’ün 15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimlerinden bir tanesi olduğunu söyleyen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yakalandıktan sonra tahliyesi Türkiye’nin hala ana gündemlerinden birisi diyerek “Bu olayın hemen arkasından Hakimler ve Savcılar Kurulu, hakim ve orada karar veren adli kişilerle ilgili soruşturma başlattı. Bir hakim ihraç edildi, diğer hakimde açıkta. Öte yandan İçişleri Bakanlığı da hem görevli polisler hem de jandarmalarla ilgili idari tahkikat başlattı. Cumhuriyet savcılığı da adli tahkikat başlattı. Konu inceleniyor. Bizim bütün derdimiz burada gerçeğin ortaya çıkarılmasıdır. Bu iddianame bugün ne kadar konuşulanların dışında yeni şeylerin olduğunu ortaya koydu. Bunlarla ilgili yargılama devam edecektir. Sonuçta bu işte eli olanlar adaletten hak ettikleri cevabı alacaklardır” şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu’nun Adil Öksüz olayı ve darbe sonrası söylediklerinin çok önemli olduğunu vurgulayan Bakan Bozdağ, “15 Temmuz’da darbeye karşı mecliste onlarla beraber durduk, bombaların altında birlikteydik. 15 Temmuz darbe teşebbüsünün başarısız olmasından sonra darbe teşebbüsünü unuttu. Uzunca bir zamandır 15 Temmuz’a darbe dahi demiyor. Çok nadir diyor, çaresiz kaldığı yerlerde diyor. Kahraman Kazan’dan geçerken söyledi. CHP’li temsilcilerin açıklamasına bakarsanız 15 Temmuz darbe teşebbüsü neredeyse konuşmalarının içerisinde hiç geçmiyor dersek yanlış olmaz. Ama onlar yeni bir darbeden bahsediyorlar. 20 Temmuz’daki bir darbeden bahsediyorlar. 20 Temmuz, Türkiye’de olağan üstü halin ilan edildiği gündür. Darbe teşebbüsünde bulunanların doğurduğu tehlike ve tehdidi ortadan kaldırmak için acilen alınması gereken tedbirleri almak ve Türkiye’yi yeniden bir 15 Temmuz yaşanmasının önüne geçmek için ilan edilen Olağanüstü Hal’e karşı çıkıyor. Onu darbe kabul ediyor. Halbuki 20 Temmuz, 15 Temmuz darbe teşebbüsü yapanların devletten ayıklanması ve onların bir daha ‘devlet içinde devlet’ için tehlike oluşturmaması için FETÖ’ye vurulan en büyük darbedir” ifadelerine yer verdi.

CHP’nin, FETÖ elebaşı Gülen’in yaptığı açıklamaları Türkiye’de genel başkan düzeyinde avukatlığını yaptığını söyleyen Bakan Bozdağ, “Kılıçdaroğlu, ‘FETÖ’ye niye darbe vuruyorsunuz’ diyor. Ona bir sahip çıkma söz konusu. Tabi darbenin kontrollü darbe oluştuğuna ilişkin FETÖ terör örgütü elebaşı, terörist başı Gülen’in yaptığı açıklamaların Türkiye’de genel başkan düzeyinde avukatlığını CHP yapmaktadır. Bu darbe teşebbüsünün kontrollü bir darbe teşebbüsü olduğunu uluslararası planda milyonlarca dolar harcayarak hem siyasilere hem STK’lara, hem düşünce kuruluşlarına hem medyaya ve hem uluslararası bazı kurumların temsilcilerine orada istedikleri yönde raporlar hazırlatıp, makaleler yazdırıp onun bir altlığını oluşturmaya çalışıyor. Bu altlığın Türkiye ayağını CHP oluşturuyor. Ben daha önce de söyledim. Bu konudaki samimi görüşlerini, CHP’nin açıklaması lazım. Bu yürüyüşle ilgili daha öncede ifade ettim. Bir ayağı da FETÖ ile ilgili yürüyen adli süreçlerde FETÖ’ye destek vermek olduğu çok açık. Şimdi HDP’liler de katılacağını ifade ediyorlar. Bir yandan FETÖ bir yandan HDP, bir terör örgütü öte yandan da PKK terör örgütünün siyasi kanadı beraber yürüyecekler. Bunlar Türk halkını, Türk milletini temsil etmez. Türk milleti bu fotoğrafa dua etmez, destek vermez. Kılıçdaroğlu bunu görmeli görmezse millet onlara 2019’da bir kez daha gösterecektir” dedi.