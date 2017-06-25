Ramazan Bayramı dolayısıyla memleketi Yozgat’ta bayramlaşma programına katılan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, gazetecilere yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Adalet Yürüyüşünü eleştirdi. Kılıçdaroğlu’nun yürüyüşünü samimi bulmayan Bozdağ yürüyüşün hesaplı yapıldığını belirterek şunları söyledi:

"Yürüyüş birtakım hesaplarla yapılmıştır. Şu anda Türkiye cezaevlerinde pek çok tutuklu ve hükümlü vardır. Sadece bir kişi için yapılan bir yürüyüş. Bakıyorsunuz hesapları, kitapları başka. O nedir diye sorarsanız. Bir defa CHP’nin iç tartışmalarını bertaraf etme hesabı var. Dikkat ederseniz yürüyüşten önce kongre tartışmaları vardı, şimdi bu tartışmalar bitti. Kongrede tartışanlar da Kılıçdaroğlu’nun etrafında yürüyüşe geçti. Hesabın biri bu. Buradan bir netice almış gözüküyor. İkinci hesap ise Türkiye’nin uluslararası alanda aleyhine yürütülen kampanyalara destek vermek. Türkiye’nin aleyhine yürütülen irtibatsızlaştırma çalışmalarına destek vermek. Çünkü FETÖ, PKK, DHKP-C gibi terör örgütleri ve Türkiye’nin yurt dışındaki görünürlüğünü Türkiye’nin aleyhine çevirmek. Türkiye’nin aleyhine kanaatler algılar oluşturmak ve hakikatlerin önüne gerçek olmayan algıları ikame etmek için büyük paralar harcıyorlar. Özellikle FETÖ hem siyasilere hem STK’lara hem de medya mensuplarına Türkiye’nin aleyhine açıklamalar yapmak için milyonlarca para harcıyor. Sonra da bu açıklamaları alıp başka yerlere gönderiyor. Bakın siz Türkiye’de her şey iyi diyorsunuz ama Türkiye bu. Kendi verdiği kendi yazdırdığı parayla haberleri daha sonra Türkiye’nin gerçeği gibi takdim ettiriyorlar. İşte bu yürüyüşte FETÖ’nün diğer Türkiye aleyhtarı çevrelerin yurt dışında Türkiye aleyhine algı oluşturma projelerine bir destek anlamı taşımaktadır. Oraya da bir katkı sunuluyor. Bir hesap da bu. Üçüncüsü ise 2019 seçimlerine dönük yüzde 49’u CHP’nin arkasında bir arada tutma bir arada birleştirme hesabı olduğunu görüyoruz. Bu hesap da tutmayacaktır. Çünkü CHP’nin arkasında böylesi bir durumla Türkiye’nin yüzde 51’ini böyle bir noktaya getirmek kolay değil. Çünkü Türk milleti sokakları kullananlara eylem yapanlara terör örgütlerinin eylem yöntemlerini, siyasi partilerini, muhalefet yöntemine değil dönüştürenlere prim vermediği Türkiye’nin geçmiş siyasi tecrübesiyle çok net bir şekilde ortadadır"

"Kılıçdaroğlu yargıyı etkilemek istiyor"

Kılıçdaroğlu’nun bir başka hesabının da yargıyı etkilemek olduğunu söyleyen Bakan Bozdağ, "Yargıda görev yapan hakim ve savcıları baskı altına alarak hem FETÖ davalarında hem darbe davalarında hem de Kılıçdaroğlu’nun sonuç beklediği bazı takip ettiği özel davalarda özel sonuçlar çıkmasını sağlamaktır. Buradan bir kez daha ifade etmek isterim ki yürüyüşlerle, tehditle, hakaretle Türk yargısının kararlarını etkileyeceğini düşünenler veya yargıdan bu yöntemleri kullananlar, istediği kararı alacağını umanlar boşuna yoruluyorlar. Boşuna kendilerine zarar veriyorlar. Şimdi hem kendilerine hem de başkalarına sıkıntı veriyorlar. Yargıyı bu yöntemle etkilemeleri istediği bu kararları yargıdan çıkarmaları mümkün değildir. Türk yargısı bundan önce olduğu gibi bundan sonra da anayasa, kanun ve hukuka bağlı vicdani kanaatleriyle doğru olduğuna inandığı kararı vermeye herhangi bir baskı tehdit ve korkuya kapılmaksızın devam edecektir. Bundan da kimsenin şüphesi olmamalıdır" şeklinde konuştu.