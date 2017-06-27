Bakan Bozdağ: “Yozgat, yüksek hızlı trenle daha hızlı gelişecek”

Ramazan Bayramı’nı Yozgat’ta geçiren Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türkiye’nin ilk milli parkı olan Yozgat Çamlığı Milli Parkı’nda devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Bakan Bozdağ, “Orman Bakanlığımız çamlıkta çok ciddi projeleri hayata geçirdi. Gördüğünüz gibi Yozgatlılar Çamlığın dört bir yanında piknik yapıyorlar. Aileleriyle bayramlaşıyorlar, eğleniyorlar. Yozgat’ta çok büyük bir imkan ortaya çıktı. Belediye Başkanımız Kazım Arslan, uzun zamandır atıl halde bulunan içi kapalı olan Sürmeli Lokantasını restore ederek ihya etti ve daha iyi hale getirdi. Bu cuma ile birlikte Yozgat’a misafir gelen bütün Türkiye’nin hangi yöresinden gelirse gelsin hemşerilerimin hizmetine sunacaktır. Ben buradan Yozgatlılar Çamlığa Sürmeli Lokantası’na bekliyorum” dedi.

“Hızlı tren 2019’da hizmete başlayacak”

Yüksek hızlı trenin 2019 yılında Yozgat’ta hizmete başlayacağını açıklayan Bakan Bozdağ, “Yozgat’ın pek çok alanda gelişmesini hızlandıracak. O alanda Yozgat’a büyük bir güç katacaktır. Her zaman ifade ettik. Yozgat karadan, raydan ve havadan dünyaya bağlanmış. Dünyada karadan, havadan ve raydan Yozgat’a bağlanacaktır. AK Parti hükümetleri döneminde Yozgat’ı n ana projelerinden biri daha hayata geçirilmiş olacaktır. Üniversitemiz Yozgat’a çok şey katıyor ve katmaya devam ediyor. Şehir Hastanesi Yozgat’a çok şey katıyor. Ulaşımda yaşanan devrimde Yozgat’ın önünü açacak. Yozgat’a her alanda yeni yatırımların gelmesine katkı sağlayacaktır. İnşallah 2019 yılı içerisinde Yozgat’tan Yüksek Hızlı Trenle Sivas’a, Kırıkkale’ye Ankara’ya, Konya, Eskişehir ve İstanbul’a o ana kadar da ağa dahil olacak diğer illerin tamamına ulaşma imkanı olacaktır. Ben şimdiden Yüksek Hızlı Tren’in Yozgat’a hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

“2019’da önemli mesafe kat etmiş olacağız”

Havaalanı ile ilgili açıklamalarda da bulunan Bakan Bozdağ, 2019 yılında aksama olmazsa önemli bir mesafe alacaklarını söyleyerek, “Tabi havaalanımızla ilgili yatırım programı da bildiğiniz gibi Sayın Başbakanımızın, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla alındı ve YPK kararı 31 Aralık 2016’da çıktı. 2017’de de onunla ilgili çalışmalar hızlandı. Önümüzdeki günlerde Yozgat’ın hava alanıyla ilgili sürecini de hızlandığını Yozgatlı hemşerilerimiz görecektir. 2019’da inşallah aksama olmazsa burada da önemli mesafeyi almış olacağız” şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Yol Bitmeden isimli kitabını Bakan Bozdağ’a hediye etti.

Yozgat Çamlığı Milli Parkında gerçekleştirilen programa Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın yanı sıra Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, AK Parti Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu ve AK Parti İl Başkanı Harun Lekesiz katıldı.