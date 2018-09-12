Başarılı öğrenciler bisikletle ödüllendirildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Sosyal Hizmet Merkezi'nin yürüttüğü 'Okul Destek Projesi' kapsamında, yaz kurslarına düzenli katılım sağlayıp sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri başarıyla tamamlayan çocuklar bisikletle ödüllendirildi.

Yozgat Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Sosyal Hizmet Merkezi tarafından yürütülmekte olan Okul Destek Projesi'nden yararlanan çocuklara bisikletleri Yozgat Valiliği Fuaye Salonu'nda dağıtıldı. Çocukların ailelerinin de katıldığı törende konuşma yapan Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç,"Çocuklarımızın akademik başarı seviyesinin yüksek olması çok önemli ancak bunun sosyal, kültürel, sportif alanlardaki başarılarla da taçlandırılması gerekir. Başarılarını taçlandıran çocuklarımızı tebrik ediyor, onlara uygun zemini hazırlayan arkadaşlara da teşekkür ediyorum" dedi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli ise,"Müdürlüğümüz ekonomik destek veren bir kurum olarak gözüküyordu ancak bugün sosyal manada ilimizde öncü rol alan bir kurum haline geldi. Şüphesiz ki bunda Sosyal Hizmet Merkezi'mizin büyük bir payı var. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Bisiklet alan çocuklardan Bahar Bolat da,"Daha önce böyle güzel bir bisikletim olmamıştı, bize bu imkanı sağlayan hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Seneye de çok çalışacağım, kurslarıma da daha düzenli gideceğim" ifadelerinde bulundu.

Düzenlenen tören sonrası kasklarını takan çocuklar, bisikletlerine bindi.