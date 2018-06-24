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24 Haziran 2018 12:12

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ oyunu Sorgun’da kullandı

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Bugün seçim sonuçları itibariyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bütün kurum ve kurallarıyla yürürlüğe girecektir.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ oyunu Sorgun’da kullandı

24 Haziran 2018 12:12

Yeni sisteme göre Türk halkı ilk cumhurbaşkanını, ilk parlamento üyelerini seçecektir" dedi.


Bozdağ, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekilliği Seçimlerinde memleketi ve seçim bölgesi Yozgat’ın Sorgun ilçesi Yeşilyurt İlkokulu 1079 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Oy kullanımı sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Bozdağ, "Bugün seçim sonuçları itibariyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bütün kurum ve kurallarıyla yürürlüğe girecektir. Yeni sisteme göre Türk halkı ilk cumhurbaşkanını, ilk parlamento üyelerini seçecektir. Cumhurbaşkanı parlamento üyeleri seçimi sonucu Türkiye artık yeni bir döneme kapı aralayacaktır. Ben yeni dönemin ülkemiz için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.


Yozgat’ta ve Türkiye’nin dört bir yanında da seçimin demokratik bir olgunluk içinde geçtiğini vurgulayan Bozdağ, "İnşallah seçim bu demokratik olgunluk içinde tamamlanacaktır. Çünkü daha önceki seçimleri de Türk halkı büyük bir demokratik olgunluk içerisinde geçirdi, seçimin rekabeti bitti. Artık siyasetçiler sustu, bugün sandıkta Türk halkı konuşuyor. Halkın söylediği mesajı akşam hepimiz beraber sandıklar açılınca göreceğiz. Milletin verdiği mesaj karar her ne ise bizim şimdiden başımızın tacıdır. Ülkemiz, milletimizin verdiği karar doğrultusunda yeni dönemi karşılayacak ve yeni dönemi beraber, milletin kararı istikametinde devam ettireceğiz inşallah. Seçimlerimizin tekrar hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.




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