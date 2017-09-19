Anlaşma imzalandı, kaporalar verildi ve Türkiye S-400 füzesini alacak ve hava savunma sistemimiz bununla daha da güçlü hale getirecektir” dedi.

Yozgat’ta Bozok Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni’ne katılan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Türkiye’nin bölgesel ve küresel güç olması konusunda üniversitelerin büyük katkısının olduğunu söyledi. Bozdağ, “Bugün Türkiye savunma sanayindeki yerlileştirme oranını daha yukarılara çekebilmiş olsaydı biz daha farklı bir yerde olurduk. Son günlerde insanız hava araçları (İHA) üzerinden yürütülen tartışmalara baktığınızda esasında insansız hava aracının Türk mühendislerinin eseri olmasından dolayı rahatsızlık var. Yerli olmasından dolayı rahatsızlık var. 2002’de Türkiye’nin savunma sanayideki yerlilik oranı yüzde 20’ydi bugün yüzde 65’e geldi. Biz bunu yüzde 80-85’lere kadar taşıyabiliriz. Onun için bu konuda kararlı adımlar atmaya devam edeceğiz. Türkiye’nin Makine Kimya Enstitüsünde silah sanayide çalışan pek çok mühendisin nasıl öldüğüne dair haberleri hep duydunuz. Ne zaman bir adım atılsa bir bakıyorsunuz bir olay oluyor. Ama çok zeki çok çalışkan, herhangi bir psikolojik sorunu olması mümkün olmayan kıymetli evlatlarımız bir bakıyorsunuz intihar etmiş. Üzerine giden oldu mu yok. Ama şimdi bütün bunların hepsinin üzerine gidiyoruz ve bu alanda çalışan herkesi hem daha iyi koruyoruz hem de her tarafı dört gözle takip ediyoruz. Savunma sanayi konusunda üniversitelerimizle, savunma sanayimizle, iş adamlarımızla iş birliği ile geleceğe Türkiye’yi taşımamız lazım” dedi.

Türkiye’nin S-400 füzelerini almak istemesine herkesin karşı çıktığını da söyleyen Bozdağ, “Benim hava savunma sitemim olmasın mı? Havadan bir füze atıldığında Türkiye olarak bu füzeyi etkisiz hale getirecek bir savunma aracına sahip olmayayım mı? Şimdi bakın Suriye’de karışıklık var, Almanya Hollanda ve değişik NATO ülkeleri yardım ettiler, geçirdiler. Biz diyoruz ki kendimiz yapalım. Bizim paramız var. Alalım olmaz diyorlar. Siz verin sizden alalım olmaz. O zaman biz başkasından alalım gene olmaz. Biz kendimiz üretmek istiyoruz. Başkasından alalım o da almaz. Ne yapacağız biz o zaman başımıza bir felaket geldiği zaman sizin kapınızda yalvar yakar mı olacağız. Elimizde imkanlarımız var biz kendi imkanlarımızla bu adımı atabiliriz ve atıyoruz. Allah’ın izniyle de attık. Anlaşma imzalandı kaporalar verildi ve Türkiye S-400 füzesini alacak ve hava savunma sistemini bununla daha da güçlü hale getirecektir. Pek çok konuda bilim adamlarımızın üreteceği katkılarla biz iyi şeyler yapacağımıza inanıyorum. Savunma sanayi alanında ülkemizin güçlenmesi Türkiye’nin dünyada ve bölgede daha güçlü olmasına yol açacak. Sadece ekonomimiz yetmez bu alanda da çok güçlü olmamız lazım. Bunun üzerinde ciddiyetle durduk durmaya da devam edeceğiz” şeklinde konuştu.