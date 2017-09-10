Başbakan Yardımcısı Bozdağ: “Bundan daha büyük bir densizlik olur mu?”

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde Boğazlıyan Şeker Fabrikası’nın 11. Dönem Pancar Hasat Başlama Töreni’nde basın mensuplarına gündem dair açıklamalarda bulundu. Bozdağ, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun SİHA’larla ilgili açıklamalarını eleştirerek, “CHP’nin bir milletvekili, mecliste toplantı yapıyor ve burada da Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin güvenlik güçlerinin terör örgütüyle teröristlerle yaptığı mücadeleyi ‘alçaklık’ olarak niteleyen bir ihanetin içerisinde bulunuyor. Ya sen kimden yanasın, PKK’dan yana mısın yoksa Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nden yana mısın? Güvenlik güçlerinin, aziz milletimizin ve devletimizin hukukunu korumakla mı görevlisin yoksa teröristlerin, terör örgütlerinin hukukunu korumakla mı görevlisin? Böyle bir ihanet olabilir mi? Ama bakın oluyor. Bu partinin genel başkanı çıkıp da bu milletvekiline ‘sen benim güvenlik güçlerimin yaptıkları mücadeleyi nasıl alçaklık olarak nitelendirirsin’ diye ona ‘seni gidi densiz’ diye hitap edemiyor. O diyemiyor ama biz diyelim bari, bundan daha büyük densizlik olur mu?” şeklinde konuştu.