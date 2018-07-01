Milletin aklı ve basiretiyle daha fazla alay etmeyin. Kendinize saygınız varsa bu saygının gereğini yapın” dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, AK Parti Sarıkaya İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Burada basın mensuplarının sorularını cevaplayan Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçimlerde kaybedenin AK Parti olduğu açıklamalarına cevap verdi. Bozdağ, “Şimdi Ronaldo kaybetti gitti, takımı Portekiz elendi. Messi kaybetti, Arjantin de elendi. Dünya Kupası’na veda ettiler. Ama Kılıçdaroğlu 9 defadır maçı kaybediyor ne takımını bırakıyor ne de takımı yarışı bırakıyor. Tabii takımı yarışı bırakmasın ama hiç olmazsa onun kendisini gözden geçirmesi gerekir. Şimdi gözden geçirme işini yapmıyor. Bir seçim düşünün AK Parti milletvekilliğinde 43 oy alıyor, kendisi 22.5 oy alıyor. Yani iki kat daha fazla oy alıyor AK Parti. AK Parti’nin adayı Cumhur İttifakı’nın adayı yüzde 53 ile Türkiye’nin ilk turda cumhurbaşkanı seçiliyor, CHP’nin adayı yüzde 30.6 alıyor. Ve adayımız baktığınızda 22 puan fazla oy alıyor. Ama çıkıp genel başkan ’Bu seçimin kaybedeni AK Parti’dir’ diye açıklama yapabiliyor. Bunu ben milletimizin vicdanına bırakıyorum. Bu kabul edilebilir bir yaklaşım değil. Elbette bunun hesabını bizim soracak halimiz yok. Bunun değerlendirmesini CHP’liler yapacak, onu değerlendirecektir. Bu seçimin kazananı da belli, kaybedeni de belli. O yüzden milletin önüne çıkıp farklı şey söylemek milletin aklı ve basiretiyle alay etmektir. Sayın Kılıçdaroğlu’na buradan demek isterim ki milletin aklı ve basiretiyle daha fazla alay etmeyin, kendinize saygınız varsa bu saygının gereğini yapın. Daha fazla söz söylemeye hacet duymuyorum” şeklinde konuştu.