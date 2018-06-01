Bir de onların görünmeyen ortakları var. Ala vere dala vere yapıyorlar. Milletin gözünü boyamak için kılıktan kılığa giriyorlar. Tek dertleri AK Parti’den oy hırsızlığı yapmak. Tek dertleri oraya oy artışı temin etmek" dedi.

Bozdağ, Yozgat’ın Şefaatli ilçesinde seçim irtibat bürosunun açılışına katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Bozdağ, Millet İttifakı ve HDP’yi eleştirerek,"Şimdi bir araya gelmişler 4 tane parti. Bir de onların görünmeyen ortakları var. Ala vere dala vere yapıyorlar. Milletin gözünü boyamak için kılıktan kılığa giriyorlar. Tek dertleri AK Parti’den oy hırsızlığı yapmak. Tek dertleri oraya oy artışı temin etmek. Olabilir bu dertleri ama bunu dürüst yapın dürüst. Bu ittifakın ortaklarından biri HDP’mi dir, HDP’dir. Ama niye koyamadılar aralarına. ’Yozgat milliyetçidir, HDP’nin olduğu bir şeye oy vermez biz isteyemeyiz ama HDP dışarıda dursun onlarla beraber olmak için biz kolay millet kandırırız’ diyorlar. Oy da isteriz diyorlar. Bak dalaverecilere yahu bu millet siz giderken geliyordu. Sizden daha akıllı bütün oyunları görüyor, bütün siyasal mühendisleri biliyor ve onların hepsinin köküne Allah’ın izni ile 24 Haziran’da ot tıkayacak. Oyunu sen değil ben kurarım diyecek. Oyunun sahibi benim diyecek ve onlara en büyük dersi en büyük cevabı verecektir" dedi.

"Muharrem İnce şirin gözükmek için her şeyi yapıyor"

Cumhuriyet Halk Partisi adayı Muharrem İnce’nin milletin gözüne şirin gözükmek için yapmadığı bir şeyin kalmadığını söyleyen Bozdağ,"CHP’nin adayı kalkmış milletin gözüne şirin gözükmek için yapmadığı şey yok. Şirin gözükmek için ne zaman yapılır seçim vakti yapıyorlar. Bunlar seçim vakti bunu yapan şirinlikler yapanlar. Halk adamı seçim vakti bisiklete binerek olunmaz. Seçim gelmeden halk adamı olmak lazım seçim dışında da halkın içinde olmak lazım. Miting meydanında konuşma platformunun üzerinden binip orada göstermelik olmaz. Sen normal vakitte yapacaksın. Biz Sayın İnce ile grup başkan vekilliği yaptık. Ben de makam arabasına bindim o da makam arabasına bindi. Bir gün meclise bisikletle geldiğini görmedim. Görende yok. Ama seçim var milleti nasıl aldatırız bisikletle gezersek aldatırız. Şimdi özel uçak tutmuşlar bütün illere özel uçakla gidiyorlar. Niye bisikletle gitmiyorsun? Traktörle git, at arabasıyla git. Bunlar tamamen gayri samimiler milletin gözünü boyamak için bunları söylüyorlar. Bunlara asla prim vermeyin ve bunları en güzel şekilde sandıkta inşallah hep beraber Allah’ın izniyle cezalandıralım. Gayrı samimiler ve milletin adamları olarak değil belli yerin adamları olarak hareket ediyorlar." şeklinde konuştu.

Bozdağ açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü:

"Şimdi cumhurbaşkanımızı kullanamıyorlar. Ama bakın ABD’den bir telefon ediliyor Muharrem İnce’ye. Bak terörist başının iadesini istemediler diyor. Sonra usulüne uygun istemediler diyor. Daha bu telefonun doğru mu eğri mi olduğunu anlamadan sormadan soruşturmadan telefonu kapatıyor. Televizyona bağlanıyor. ABD’den aldığı talimatın gereğini yerine getiriyor. Adamı telefonla kullanıyorlar yüz yüze de kullanmıyorlar. Yani nasıl bu milletin adamı olacak. ABD’den telefon geliyor onlardan belge istemiyor. ABD söylerse belgeye gerek yok onlar dürüst. Ama Türkiye Cumhuriyeti devleti söylüyor, ’Yalan söylüyorsun hayır sana inanmam ben belge isterim’ diyor. ABD’ye belgesiz inananlar Türkiye’ye belgeye rağmen inanmayanlar yerli ve milli bir duruş ortaya koyamazlar. Tayyip Erdoğan Türkiye’nin Cumhurbaşkanı seçildiğinde Türkiye’yi Recep Tayyip Erdoğan yönetecektir. Bunlar seçilmez ya es kaza seçildiğini farz edelim. Türkiye’yi kim yönetecek. İnce’mi yönetecek Kılıçdaroğlu mu, Esad mı yoksa Trump mu yönetecek ? Kim yönetecek Türkiye’yi. Telefonla yönettiklerine göre başka türlüde yönetirler. Şimdi Kılıçdaroğlu gel Muharrem deyip çağırdığında saygı göstermediğine göre, asansörde bile cumhurbaşkanına değer vermediklerine göre demek ki bu yönetmeyecek. Bu orada oturacak başkaları yönetecek. Kuklacı başkaları kukla bu olacak. Türkiye’yi doğrudan yönetecek birisi yönetmelidir. İşte o da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Allah’ın izni ile milletin adamı milletin reyleriyle yeniden iktidar olacaktır"

Konuşmaların ardından AK Parti Şefaatli Seçim İrtibat Bürosu’nun açılışı gerçekleştirildi.