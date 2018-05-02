Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Yozgat’ta cenaze törenine katıldı

80 yaşında geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat eden Süleyman Şimşek için Salih Paşa Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazının ardından Şimşek’in cenazesi, Sorgun Karşıyaka Mezarlığı’na defnedildi. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, cenaze töreninin ardından ardından eski Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek’in ağabeyinin evine gelerek taziye ziyaretinde bulundu.

Cenaze törenine Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, kaymakam ve belde belediye başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.