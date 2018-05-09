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09 Mayıs 2018 12:51

Başkan Arslan, “Geleceğin Türkiye’sini şekillendirecek öğretmenlerimizdir”

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, gençlerin iyi yetişmeleri, çok iyi eğitim almaları halinde ülkenin geleceğinin çok güçlü olacağını belirterek, “Geleceğin Türkiye’sini şekillendirecek öğretmenlerimizdir.

Başkan Arslan, “Geleceğin Türkiye’sini şekillendirecek öğretmenlerimizdir”

09 Mayıs 2018 12:51

”dedi.


Belediye Başkanı Kazım Arslan, ilde toplumun farklı kesimleriyle düzenlediği toplantı programlarına bir yenisine eğitimcilerle devam etti. Cumhuriyet Ortaokulu İdareci ve öğretmenleri ile Nohutlu Tepesi Belediye Soysal


Tesislerinde bir araya gelen Başkan Arslan, Okul Müdürü Selim Yaman’la eğitim üzerine sohbet ederek, belediyenin çalışmaları hakkında bilgilerde verdi.


Kendisinin de Yozgat Cumhuriyet İlkokulu mezunu olduğunu hatırlatan Başkan Arslan, “Cumhuriyet Ortaokulu ismi sadece bende değil oradan mezun olan herkes için ayrı bir yeri, hatırası ve önemi vardır. Başkanlık görevini devraldığımız günden itibaren toplumumuzun farklı kesimleri ile fırsat buldukça bir araya geliyor, sohbet edip, fikir alışverişinde bulunuyoruz. Bugünde Cumhuriyet Ortaokulu idareci ve öğretmenlerimizle bir araya geldik. Birbirimizi tanıdıkça çok daha farklı şeyler söyleyebiliriz ve çok daha güzel fikirler, düşünceler üretebiliriz. Öğretmenlerimiz kutsal bir görevi yerine getiriyor. Çocuklarımızın yetişmesinde geleceğinin şekillenmesinde elbette öğretmenlerimizin katkısı çok büyüktür. Bu vesile sizlerle bir arada olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu bir kez daha ifade etmek isterim. Bizimde kapımız her zaman sizlere açıktır. Eğitim üzerine yapılan her türlü çalışmalara şahsım ve belediye olarak elimizden gelen her türlü desteği yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz.”şeklinde konuştu.


Okul Müdürü Selim Yaman’da kendilerine yönelik program düzenlediği için Belediye Başkanı Kazım Arslan’a teşekkür etti.


Nohutlu Tepesi Belediye Sosyal Tesislerinde düzenlenen programa, Belediye Başkanı Kazım Arslan, Başkan Yardımcısı Ahmet Akgün, Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Selim Yaman ve öğretmenler katıldı.




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