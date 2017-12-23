Başkan Arslan, imza günü düzenledi

Kitabında günlük hayatta insanların yaşadıkları tecrübeleri örnekler şeklinde kaleme alan Başkan Arslan, Sahaf Kitap Evi’nde okurlarıyla bir araya geldi. Yaptığı sohbetin ardından okurlarının kitaplarını imzalayan Arslan, eserlerin devamının geleceğini söyledi.

İlk eseri hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Arslan, “Eserimizde daha çok günlük hayatta hep karşılaştığımız ama hiç dikkat etmediğimiz başımızdan geçen birtakım olayları ele aldık. Yaşadığımız bir takım tecrübelerden örnekleri dile getirerek hatırlatmalar yaptık. İlk eserin devamı gelecek. 2. ve 3. eserimiz daha derli olacak. ‘Yol Bitmeden’ bizim acemilik eserimiz oldu. Kitapta birtakım eksiklikler var. Daha mükemmel işler ortaya koymak istiyorum” dedi.