Başkan Arslan, vatandaştan özür diledi

Belediye Meclis Salonunda düzenlenen basın toplantısında Başkan Arslan yaşanan sorunlara değinerek,"Çok ciddi bir kuraklık yaşıyoruz ve barajlarımız neredeyse bitme noktasında. Önemli bir katkı sağlayan Kirazlı göleti tamamen kurudu. Musabeyli barajında su seviyesi epeyce aşağıya düştüğü için barajın alt kısmından su alıyoruz. O noktada da orada çalışan idareci arkadaşlarımızın biraz da olayın ciddiyetine vakıf olmaması hasebiyle ve yahutta gerekli hassasiyeti göstermemesi sebebiyle Musabeyli barajından alt seviyeden su alırken çamurlu su şebeke suyuna karıştı. Bu çamuru gidermek için de yine dikkatsizlik sonucu çökertme de kullanılan demir iyonunun biraz fazla kullanıldığı için sularımız da sarı renk oluştu. Çamur çöktürüldü ama bu seferde sulardaki sarı renk sıkıntı oldu. Bu konunun insan sağlığı yönünden zararı yok. Kısa sürede bu bulanıklığı ve sarılığı gidermek mümkün olmadığı için de son 4 gündür bütün depoları ve tesisatları boşaltmak için şehre su vermeyi kestik. Hatları, depoları tamamen boşalttık ve yıkadık. Geldiğimiz noktada bu kirlilik tamamen giderildi”" dedi.

Bundan sonra böyle bir sıkıntı yaşanmayacağını dile getiren Başkan Arslan,"Belediye Başkan Yardımcımız Serdar Açıkgöz’ü aynı zamanda Su İşleri Müdürü olarak görevlendirdik. Bu arada daha önce kestiğimiz Arapseyfi bölgesinden gelen suyumuzu tekrar şebekeye bağladık. İnşallah bundan sonra şehrimizde su sıkıntısı yaşanmayacak" şeklinde konuştu.

Şebeke suyunda yaşanan problemle ilgili olarak idari soruşturma başlatıldığına da dikkat çeken Arslan,"Bu sıkıntının yaşanmasında, ortaya çıkmasında ihmali olan arkadaşlar hakkında gerekli idari soruşturmalar yapılacak. Bundan sonra daha ciddi ve dikkatli çalışmalar yapılacak” ifadelerine yer verdi.