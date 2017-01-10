Başkan Arslan ve Lekesiz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya gelen Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan ve AK Parti İl Başkanı Harun Lekesiz, Yozgat’ta görev yapan basın mensuplarının gazeteciler gününü kutladı.

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan ve AK Parti İl Başkanı Harun Lekesiz, 10 Ocak Gazeteciler Günü dolayısıyla Yozgat Belediyesi Kentpark Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen yemekte Yozgat’ta görev yapan ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Düzenlenen programa Başkan Arslan ve Lekesiz’in yanı sıra AK Parti Merkez İlçe Başkanı İskender Nazlı, Yozgat Belediye Başkan Yardımcıları ile Yozgat’ta görev yapan basın mensupları katıldı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla açıklamalarda bulunan Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, “Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle basın mensubu arkadaşlarımızla basın emekçileriyle birlikte bugün bir araya geldik. Tabi ki yapmış olduğumuz görev sebebiyle yine kamu adına kamuoyunun gözü kulağı olan medya mensuplarıyla sürekli beraber çalışmak durumundayız. Bu günde bu görevlerinin ötesinde bir araya gelmek, sohbet etmek, muhabbetimizi artırmak maksadıyla Belediye ve AK Parti İl Teşkilatımızla birlikte böyle bir yemeği organize ettik. Gazeteci arkadaşlarımızla normal mesainin dışında, normal görevin dışında da bir araya gelmiş olalım ve sohbet edelim istedik” dedi.

AK Parti İl Başkanı Harun Lekesiz ise “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle Belediye Başkanımız Kazım Arslan’ın ev sahipliğinde gazeteci kardeşlerimizle bir araya geldik. Yozgat’ta medya sektöründe faaliyet gösteren kar, kış, kıyamet demeden kamuoyunu doğru bilgilendirmeyi amaçlayarak gayret gösteren kardeşlerimize katılımlarından dolayı teşkilatımız adına teşekkür ediyorum. Yozgat’ta görev yapan gazeteci kardeşlerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum” şeklinde konuştu.