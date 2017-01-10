Diğer
Kategoriler
10 Ocak 2017 08:52

Başkan Arslan ve Lekesiz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı

Başkan Arslan ve Lekesiz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı

10 Ocak 2017 08:52

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya gelen Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan ve AK Parti İl Başkanı Harun Lekesiz, Yozgat’ta görev yapan basın mensuplarının gazeteciler gününü kutladı.
Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan ve AK Parti İl Başkanı Harun Lekesiz, 10 Ocak Gazeteciler Günü dolayısıyla Yozgat Belediyesi Kentpark Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen yemekte Yozgat’ta görev yapan ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Düzenlenen programa Başkan Arslan ve Lekesiz’in yanı sıra AK Parti Merkez İlçe Başkanı İskender Nazlı, Yozgat Belediye Başkan Yardımcıları ile Yozgat’ta görev yapan basın mensupları katıldı.
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla açıklamalarda bulunan Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, “Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle basın mensubu arkadaşlarımızla basın emekçileriyle birlikte bugün bir araya geldik. Tabi ki yapmış olduğumuz görev sebebiyle yine kamu adına kamuoyunun gözü kulağı olan medya mensuplarıyla sürekli beraber çalışmak durumundayız. Bu günde bu görevlerinin ötesinde bir araya gelmek, sohbet etmek, muhabbetimizi artırmak maksadıyla Belediye ve AK Parti İl Teşkilatımızla birlikte böyle bir yemeği organize ettik. Gazeteci arkadaşlarımızla normal mesainin dışında, normal görevin dışında da bir araya gelmiş olalım ve sohbet edelim istedik” dedi.
AK Parti İl Başkanı Harun Lekesiz ise “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle Belediye Başkanımız Kazım Arslan’ın ev sahipliğinde gazeteci kardeşlerimizle bir araya geldik. Yozgat’ta medya sektöründe faaliyet gösteren kar, kış, kıyamet demeden kamuoyunu doğru bilgilendirmeyi amaçlayarak gayret gösteren kardeşlerimize katılımlarından dolayı teşkilatımız adına teşekkür ediyorum. Yozgat’ta görev yapan gazeteci kardeşlerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum” şeklinde konuştu.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER YOZGAT HABERLERİ
YOZGAT HAVA DURUMU
2
°
C
Kar Yağışlı
  • Çarşamba
    Kar Yağışlı
    2°C
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    -2°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    -2°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    -1°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç