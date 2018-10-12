Başkan Çelik: "AFAD çalışanlarının problemlerini dinliyoruz"

Yozgat AFAD İl Müdürü İbrahim İbiş tarafından karşılanan AFAD-Sen Genel Başkanı Ayhan Çelik ve Genel Başkan Yardımcısı Akşit Dayı, AFAD çalışanlarının sorunları ve çözümü noktasında izlenecek yollar hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

AFAD çalışanlarıyla birlikte bir araya da gelen Başkan Çelik ve Başkan Yardımcısı Dayı, onların sorun ve sıkıntılarını da dinledi.

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan AFAD-Sen Genel Başkanı Ayhan Çelik, AFAD çalışanlarının sıkıntıları dinleyerek, neler yapılabileceği konusunda bilgi alışverişinde bulunduklarını ifade etti.

Çelik, "İlk defa Yozgat'a gelme şansımız oldu. Yaklaşık 4 yıl önce sendikamızı kurmuştuk. Türkiye genelindeki bütün AFAD çalışanlarını birebir ziyaret edip, bire bir genel anlamda sorun ve sıkıntıları çözüm noktasında neler yapılabileceği konusunda bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Daha sonra bunları çözüm önerileri ile beraber üst makamlara ve AFAD Başkanlığımıza iletmek üzere bir rapor hazırlama planımız var. Bu çerçevede de Yozgat'ı ziyaret ederek, buradaki AFAD çalışanlarının sorun ve sıkıntılarını bire bir görüşme fırsatımız oldu” dedi.

Çelik ayrıca, AFAD çalışanlarını ziyaretlerinin devam edeceğini de sözlerine ekledi.