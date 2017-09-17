Başkan Şimşek YGS’de başarılı olan öğrencileri ödüllendirdi

Sorgun Belediye Başkanlık makamında yapılan ödül törenine Belediye Başkanı Ahmet Şimşek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, başarılı öğrenciler ve aileleri katıldı.

Şimşek, belediyede gerçekleştirilen ödül töreninde yaptığı konuşmada, öğrencilerin başarılarından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Sorgun’da her yıl üniversite kazanan öğrencilerin sayısının arttığını bu yıl Sorgun’dan, Türkiye genelinde ilk 3 bine, 5 bine giren birçok öğrenci bulunduğunu ifade eden Şimşek, bu öğrencileri, ailelerini ve öğretmenlerini kutladığını belirtti.

Bu yıl YGS’yi kazanan ilk on kişi içerisinde 6 tane tıp, bir hukuk, bir metalurji Mühendisliği, bir diş hekimliği bir de endüstri mühendisliği bulunduğuna dikkat çeken Şimşek şöyle konuştu;“Öğrencilerimizin bu aşamaya gelmesinde öğretmenlerinin ve ailelerinin çok büyük emek harcadıklarının bilincindeyiz. Eğitim de başarılı olmak çok kolay olmuyor. Bu emeklerin sonucunda mutlaka çalışanın ödülünün karşılığını aldığını görüyoruz. Öğrencilerimiz, bundan sonraki üniversite eğitimlerini tamamlayıp devletine, milletine, ailesine, kendisine faydalı birer birey olarak ülkemize hizmet etmeleri en büyük arzumuzdur. Eğitimde başarı çıtasını yükseltmek en büyük hedefimiz. Toplumların eğitimde başarılı olamazsa, diğer alanlarda başarılı olamayacaklardır. İnsanımızı en iyi şekilde yetiştirirsek güzel hizmetler yapan bir nesil elde etme fırsatımız olur. Bunun için bizim Sorgun’da en büyük hedefimiz eğitimde başarılı olmaktır. Çok iyi puanlar alarak bir yerlere gelmek değil, iyi birey ve insan yetiştirmek de en büyük arzumuz ve hedefimizdir. Bu alanda daha çok çalışıp başarılı olma yolunda en büyük görev öğrencilerimize düşüyor. Teşvik bizden, çalışmak öğrencilerimizden’’