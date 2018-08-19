Bayram tatiline giden aile kaza yaptı: 5 yaralı

Edinilen bilgiye göre, kaza, öğle saatlerinde Yozgat’ın Başıbüyüklü köyü yakınlarında meydana geldi. Bayram ziyareti için Tekirdağ’dan Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesine giden Adem G. (39) yönetimindeki 59 RK 396 plakalı otomobil, Başıbüyüklü köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kazada şoför ile birlikte eşi Süriye (34), çocukları Baki (10) ve Esin (8) ile birlikte yeğenleri olduğu belirtilen ismi belirlenemeyen bir kişi yaralandı.

Olay yerine gelen 112 sağlık ekibi yaralıları ambulans ile Yozgat Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.