Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, AK Parti Yozgat seçim irtibat bürosu açılışına katıldı. Bozdağ, burada yaptığı konuşmada, "Dün bir araya gelmişler Türkiye’yi eski krizlerin koalisyonlar olduğu döneme yeniden dönmek için bir yol haritası hazırladık diyorlar. Mevcut sistemi değiştirmek için parlamentoda 401 milletvekili şarttır. Bu 5 birbirine benzemezler, görünür görünmez ortakların tamamı parlamentoda 401 milletvekili alabilirler mi? Kendileri de biliyor alamayacaklar. Peki halk oylamasına gitmesi için de 360 milletvekili lazım. Bunlar 360 milletvekili alabilirler mi? Peki nasıl eski sisteme dönecekler? Yalan söylüyorlar, hayal satıyorlar. Onun için yapamayacakları işleri millete vaat ediyorlar. Biz onlara şunu söylüyoruz. Yeni bir dönem başlıyor. Yeni dönemi görün, yeni dönemin Türkiye için daha hayırlı yararlı olması için bilginizi tecrübenizi görgünüzü millete anlatın" dedi.

"İnce yol haritasını şaşırmış"

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye de Yozgat’tan seslenen Bozdağ, "Milleti aldatmaya kandırmaya çarpıtmaya devam ediyorlar. Sosyal medya üzerinden iftiralarla kirletmeye devam ediyorlar. Ama bu arada beni de çok seviyorlar. Yatıyor, kalkıyor Bekir Bozdağ. Onunla kalkıyor, onunla devam ediyor. Ben bazen diyorum ki Muharrem İnce senin rakibin kim? Bekir Bozdağ mı, Recep Tayyip Erdoğan mı? Sen Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığına mı adaysın yoksa başbakan yardımcılığı, hükümet sözcülüğüne mi adaysın? Neye aday olduğunu karıştırmış durumda. Eğer başbakan yardımcılığı hükümet sözcülüğüne adaysan bil ki parlamenter sistemin bakanlar kurulu son toplantısını dün yaptı. Başbakan Yardımcılığı hükümet sözcülüğü diye bir görevde kalmadı. Olmayan bir göreve talip oluyorsun. Adam rotasını şaşırmış. Öyle devam ediyor." şeklinde konuştu.

Bozdağ, konuşmasının ardından milletvekili adayları ile birlikte AK Parti Yozgat seçim irtibat bürosu açılışını gerçekleştirdi.