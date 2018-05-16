Sorgun Belediyesinin ev sahipliğinde Hemşireler ve Ebeler haftası dolayısıyla düzenlenen yemeğe Belediye Başkanı Murat Gürbüz, Sorgun Devlet Hastanesi Başhekimi Suat Gözübüyük, Sorgun Devlet Hastanesi Müdürü Raşit Güzel, Ak Parti İlçe Başkanı İbrahim Dıvrak ve çok sayıda sağlık çalışanı katıldı.

Belediye Başkanı Murat Gürbüz, Hemşireler ve Ebeler Haftası vesilesiyle tüm sağlık çalışanlarını özverili çalışmaları dolayısıyla kutladı. Daha yaşanabilir bir Sorgun için mücadele verdiklerini belirten Başkan Gürbüz, "Değişik iş kolları ve meslek grupları ile bir araya gelerek hem fikir alışverişinde bulunuyoruz hem de hoşça vakit geçiriyoruz. Bugün de sağlık çalışanlarımızla bir araya geldik. Her fikre her görüşe açık olduğumuzu bilmenizi isterim, amacımız yaşam standartlarımızı yükseltmek ve şartlarımızı daha iyi hale getirmek. Sağlık hizmetleri de bunların başında geliyor, çalışanlarımız işlerinden memnun olsunlar çalışma şartları onları mutlu etsinler ki hizmet verdikleri kişilerde bundan faydalansın istiyoruz bu sebeple yapabileceğimiz ne varsa buradayız elimizden geldiğinde destek olmaya, üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız" dedi.