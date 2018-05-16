Diğer
Kategoriler
16 Mayıs 2018 18:02

Belediye Başkanı Murat Gürbüz Sağlık çalışanları ile yemekte bir araya geldi

Yozgat’ın Sorgun Belediye Başkanı Murat Gürbüz Hemşireler ve Ebeler haftası münasebetiyle sağlık çalışanları ile bir araya geldi.

Belediye Başkanı Murat Gürbüz Sağlık çalışanları ile yemekte bir araya geldi

16 Mayıs 2018 18:02


Sorgun Belediyesinin ev sahipliğinde Hemşireler ve Ebeler haftası dolayısıyla düzenlenen yemeğe Belediye Başkanı Murat Gürbüz, Sorgun Devlet Hastanesi Başhekimi Suat Gözübüyük, Sorgun Devlet Hastanesi Müdürü Raşit Güzel, Ak Parti İlçe Başkanı İbrahim Dıvrak ve çok sayıda sağlık çalışanı katıldı.


Belediye Başkanı Murat Gürbüz, Hemşireler ve Ebeler Haftası vesilesiyle tüm sağlık çalışanlarını özverili çalışmaları dolayısıyla kutladı. Daha yaşanabilir bir Sorgun için mücadele verdiklerini belirten Başkan Gürbüz, "Değişik iş kolları ve meslek grupları ile bir araya gelerek hem fikir alışverişinde bulunuyoruz hem de hoşça vakit geçiriyoruz. Bugün de sağlık çalışanlarımızla bir araya geldik. Her fikre her görüşe açık olduğumuzu bilmenizi isterim, amacımız yaşam standartlarımızı yükseltmek ve şartlarımızı daha iyi hale getirmek. Sağlık hizmetleri de bunların başında geliyor, çalışanlarımız işlerinden memnun olsunlar çalışma şartları onları mutlu etsinler ki hizmet verdikleri kişilerde bundan faydalansın istiyoruz bu sebeple yapabileceğimiz ne varsa buradayız elimizden geldiğinde destek olmaya, üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER YOZGAT HABERLERİ
YOZGAT HAVA DURUMU
24
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    24°C
  • Cuma
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Cumartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç