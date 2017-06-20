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20 Haziran 2017 14:05

Belediyeler sahip çıkmayınca çöpler ortada kaldı

Yozgat’ın Yerköy ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi ve Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesine bağlı Köseli beldesi sınırında kalan bölgede 2.

Belediyeler sahip çıkmayınca çöpler ortada kaldı

20 Haziran 2017 14:05

5 aydır biriken ve alınmayan çöpler vatandaşları çileden çıkardı.


Yerköy ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi ve Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesine bağlı Köseli beldesinin sınır bölgesinde belediyeler alanın kendilerine ait olmadığı iddia edince çöpler ortada kaldı. 2.5 aydır biriken ve görevliler tarafından alınmayan çöp yığınları, orada yaşayan vatandaşları isyan ettirdi. Biriken çöpler ve köpek leşleri ile çevreyi saran kötü koku nedeniyle mahalle sakinleri, evlerinin kapı ve pencerelerini açamadıklarını söyledi. Mahallede oynayan çocuklarının çöp nedeniyle hastalandıklarını da dile getiren mahalle sakinleri, çöplerin alınması için yetkilerden yardım istedi.


Bağlarbaşı Mahallesi’nde yaşayan Ali Hayran, "Buradan gelen geçen vatandaşlar kokudan ağzını burnunu kapatıp gidiyor. Ufak çocuklarımız hastalanıyor, ilgilenen yok. Yetkilere söylüyoruz çöpleri almıyorlar. Köseli diyor ’biz karışmayız’ Yerköy diyor ’biz karışmayız’. Nereye götürelim biz mi alalım. Burası 3 aydır böyle. Çocuklarımız burada oynuyor. Evlerde kokular oluyor, kapılarımızı açamıyoruz" dedi.


Hüseyin Karaoğlu ise, "Kapılarımızın önündeki çöp tenekelerimizin altı delik. Çöpümüzü döktüğümüzde altından pislik gidiyor. Çocuğumuz kapımızın önünde oturamıyor. İki belediyeye gittik değişen bir şey yok. Gelip çöpleri almıyorlar. 2.5 aydır durum bu şekilde. Çocuklarımız durmadan hastalanıyor" şeklinde konuştu.


Yerköy Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nden durumu öğrenen Yerköy Belediye Başkanı Mehmet Ağaoğlu, çöplerin kaldırılması talimatını görevlilere vererek çöpleri bulunan yerden kaldırttı.




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