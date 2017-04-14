Beyaz Han Çarşısı açıldı

Çarşının alt kısmına yapılan Beyaz Han Çarşısı’nın açılışı gerçekleştirildi.

1980’li yıllarda yapılan Tol Çarşı’da restorasyon çalışması gerçekleştiren Yozgat Belediyesi, çarşının alt kısmında çalışmalarını tamamladı. Beyaz Han adı verilen ve 50 iş yerinin bulunduğu çarşının açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Beyaz Han Çarşısı’nın açılışına Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, AK Parti Yozgat Milletvekillerinden Ertuğrul Soysal ve Yusuf Başer, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yıllardır kullanılmayan çarşıyı işler hale getirdiklerini söyleyen Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, “Tol Çarşı 1980’li yıllarda yapıldı. Yaklaşık 30 yıldır kimsenin içeriye girmeye cesaret edemediği tinercilerin, sarhoşların kullandığı mezbelelik bir alandı. Yozgat’ın Büyük Cami’sine 100 metre mesafede Yozgat’ın kalbine saplanmış bir hançerdi. Biz bu hançeri çıkardık. 30 yıldır çalışmayan çarşıyı çalışır hale getirdik. Burada yaklaşık 50 esnafımız bulunacak. Bu iş yerlerinin 30 tanesi belediyemize ait geri kalan kısmı da mal sahiplerine ait” dedi.

Büyük Cami ve Tol Çarşının tarihi bölümünde bulunan bir kısım esnafı Beyaz Hana yerleştirdiklerini söyleyen Başkan Arslan, “Büyük Caminin etrafında Odun Pazarı Meydanı Projemiz olacak. Oradaki dükkanları tamamen yıkıyoruz. Orada mağdur olan bir kısım esnafı buraya getirdik. Tarihi Tol Çarsı kısmında restorasyon çalışması başlatmıştık. Oradaki esnafı da Beyaz Han’a taşıdık. Bu çarşıyı yaptıktan sonrada buraya büyük bir talep oluştu. Demek ki Yozgat’ın böyle bir çarşıya ihtiyacı varmış. Büyük şehirlerde örneklerini gördüğümüz kapalı çarşılardan birini Yozgat’a kazandırdık. Esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Tol Çarşıdaki çalışmanın yı lsonuna kadar tamamlanacağını da dile getiren Başkan Arslan, “Bu binanın üst kısmını 2 aya kadar tamamlayacağız. Kat kat çalışmalarımıza devam ediyoruz. Burası kadınların, çocukların, ailelerin rahatça girebileceği bir yer olacak. Tarihi Tol Çarşı restorasyon projesi de inşallah yıl sonuna kadar tamamlanmış olacak. Burası Yozgatlının iftihar edeceği bir mekan haline gelmiş olacak” ifadelerine yer verdi.

Açılışın ardından Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç ve AK Parti Milletvekilleri Soysal ve Başer Beyaz Han’ı gezdiler. Program sonunda vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.