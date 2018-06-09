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09 Haziran 2018 14:17

’Bir Daha 15 Temmuzlar Yaşanmasın’ filmi izleyici ile buluştu

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde Akşemseddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan "Bir Daha 15 Temmuz’lar Yaşanmasın"’ adlı gençlik projesi çalışmaları kapsamında çekilen film izleyici ile buluştu.

’Bir Daha 15 Temmuzlar Yaşanmasın’ filmi izleyici ile buluştu

09 Haziran 2018 14:17


Akdağmadeni Belediye Konferans Salonunda yapılan filmin gösterimine, İlçe Kaymakamı Alp Eren Yılmaz, İlçe Belediye Başkanı İrfan Coşgun, İlçe Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Teğmen Emrah Koyuncu, daire amirleri öğretmenler, veliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Senaryo yazarı ve filmin yönetmenliğini yapan Okul Müdürü Kenan Önal,"Akşemseddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak SODES, TUBİTAK ve gençlik projemiz oldu. Evde şehit ailesini ziyaret ettik. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında, hastanedeki çocukları ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdik. 15 Temmuz gazimiz Metin Doğanı Akdağmadeni’nde ağırlayarak öğrencilerimizle buluşturduk. Bu filmde 7 öğretmen 2 idareci 50 öğrenci bize destek verdi. Meslek Liselerinin de bir şeyler yapabileceğini herkese gösterdik. Destek veren herkese teşekkür ediyorum diye konuştu. Filmimiz Yozgat, Kayseri ve Ankara illerinde gösterime girecektir" dedi. Seyredenlerden tam not alan film ayakta alkışlandı.


Film sonunda filmde oynayan öğrenciler ise farklı bir deneyim olduğunu söyleyerek,"15 Temmuz filmi çekmek bize nasip oldu. Oyuncu olmayı bile düşünüyoruz. Filmimize gelip seyredip bize destek veren ailelerimize ve ilçe protokolüne teşekkür ediyoruz" diye konuştular.




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